У сборной осталась последняя проверка перед ЧМ. Каким будет состав?

Состав

Определился предварительный состав сборной России на заключительный этап Евротура. Игроков у нас много, но в Чехию могут приехать парни из НХЛ, а им все равно нужно провести хотя бы одну встречу до чемпионата мира. Так что не исключено, что некоторые из тех, кто приедет в Европу, на площадке и не появятся.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--495b23b643e99ccf54bf" data-vnd="495b23b643e99ccf54bf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=495b23b643e99ccf54bf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Россия

Битва за место ожидается в обороне. И у нас уникальная ситуация. На Евротур едут десять защитников из КХЛ, из которых примерно пять окажутся лишними. Ошибаться, если ты действительно мечтаешь о чемпионате мира, нельзя. Но для кого-то поездка на Евротур — уже большое достижение, учитывая, сколько человек покинули сбор. Кирилл Кирсанов и Дмитрий Пыленков не сдаются, добравшись до последнего тура отбора. Правда, мы пока точно не знаем, сколько ребят согласятся приехать. Есть определенность с Николаем Кныжовым, но Никита Зайцев и Артем Зуб пока молчат. Почему бы не пригласить Илью Любушкина, который проводит свой лучший сезон за океаном? Наверняка согласится Владислав Гавриков. А еще ничего не решено с Иваном Проворовым. У Никиты Задорова заканчивается контракт, да и играет он плохо, так что в сборной еще не решили, стоит ли делать звонок.

В нападении 18 человек. Заменить в центре Шалунова, Зернова и Каменева будет непросто, а Павел Карнаухов держит звено разрушителей, у него только один конкурент — Дмитрий Воронков, чья физическая форма пока непонятна. Хорошо если удастся договориться с Павлом Бучневичем — он точно нужен. Нужен и Михаил Григоренко, только не в центре, а на фланге, там у него получается лучше всего. Кроме того, свободными будут Александр Барабанов, оживший в «Сан-Хосе», а также Александр Волков из «Анахайма». Не уверен, что усилит сборную нынешний Денис Гурьянов. Он с более сильными партнерами в этом сезоне действовал крайне нестабильно. Этап в Чехии будет интересным, да он всегда им был в последние годы, так как туда приезжали звезды.

Команда Авангард

Переход

В «Динамо» решили, что Владимир Брюквин ничем не поможет клубу, там решили не повторять предложение «Авангарда» и отпустили игрока в Балашиху. Бело-голубых понять можно. Если они и держали в уме историю Сергея Толчинского, который, переехав из ЦСКА, выиграл главный титул, то нашли общее только в особенностях перехода. Толчинский в армейском клубе в конце сезона-2019/20 был одним из лучших, то, что за него не стали бороться, изначально воспринималось как ошибка ЦСКА, но сейчас таких мыслей нет. Бело-голубые вообще хотели понизить контракт Владимиру, так как он провалил два сезона.

Не совсем понятно, зачем он «Авангарду». На какую позицию? Заменит Илью Ковальчука или Александра Хохлачева? Возможно, но даст ли он нужный эффект? Непонятно, почему руководство «Авангарда» вообще отказалось от Хохлачева. При довольно прохладном отношении со стороны тренера у нападающего 39 очков в сезоне. Таких немного в лиге, но с Хартли он не сработался. Брюквин в свой лучший год, когда действительно был заметен, набрал 22 балла, при этом нельзя сказать, что ему не доверяли в следующих чемпионатах. Крикунов видел форварда во второй тройке с иностранцами, но сначала помешали травмы, а затем Владимир просто не потащил. В подмосковном клубе уверены, что выведут Брюквина на другой уровень. Вполне может быть, но так ли высок уровень хоккеиста на самом деле? Странная сделка. По оффершитам Шарипзянова и Толчинского было меньше вопросов.

Команда Барыс

Новичок

«Барыс» никогда особо не волнуется по поводу легионеров, уходящих в другие клубы. Отсутствие лимита, а также, кажется, неплохой скаутинг каждый раз позволяют им привезти игроков, который потом переходят в более сильные команды. Правда, в прошлом сезоне начались сбои. Диллан Хетерингтон и Алекс Линтуниеми только первое время казались усилением, а теперь ясно, что с ними не угадали.

Накануне контракт с клубом заключил шведский защитник Эрик Мартинссон. Про него известно немного. Не драфтовали, однажды самостоятельно поехал в систему «Миннесоты», быстро осел в «Айове» и сезон заканчивал в Швейцарии. Вернулся домой, в последнем сезоне стал самым результативным защитником, сделав 32 передачи, но он играл в составе худшей команды сезона, которая пропустила 167 шайб.

Впрочем, в карьере Эрика были более удачные сезоны, он выигрывал чемпионат Швеции в 2018 году, тогда тоже отметился как самый результативный защитник плей-офф. Тем не менее нельзя сказать, что Мартинссон прямо уж сильно атакующий защитник. Забивал он всегда немного, а огромное количество передач связано с большим игровым временем. В ХВ-71 у него конкурентов было немного.

Отметим, что «Барыс» продлил соглашение с вратарем Йони Ортио, а это кажется гораздо более значимым. И пусть голкипер в нынешнем сезоне был не самым лучшим, ниже определенного уровня он редко опускается, при этом чаще проводит хорошие игры.