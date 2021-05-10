Фазель рассказал Путину о встрече с Буре во время карантина

Встреча Путина с Фазелем прошла в Сочи в резиденции главы государства «Бочаров Ручей». В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого в понедельник состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.
«Сегодня финал Ночной хоккейной лиги, спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле — Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский. Все там были на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», — сказал Фазель на встрече с Путиным в Сочи.
Также на этой встрече Путин обсудил с Фазелем подготовку России к проведению молодежного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году. Взрослый чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, молодежный — в Омске и Новосибирске.
«Я видел победу омского “Авангарда”. В Омске строится арена. Возможно, она будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже все хорошо. Надеемся, что арена в Санкт-Петербурге тоже будет готова. Мы тоже будем этому рады», — отметил Фазель.