Фазель рассказал Путину о встрече с Буре во время карантина

Встреча Путина с Фазелем прошла в Сочи в резиденции главы государства «Бочаров Ручей». В Сочи проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого в понедельник состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

«Сегодня финал Ночной хоккейной лиги, спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле — Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский. Все там были на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», — сказал Фазель на встрече с Путиным в Сочи.

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Также на этой встрече Путин обсудил с Фазелем подготовку России к проведению молодежного и взрослого чемпионатов мира в 2023 году. Взрослый чемпионат мира пройдет в Санкт-Петербурге, молодежный — в Омске и Новосибирске.