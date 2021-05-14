«Молодчики, парни!» Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча с Беларусью
Михайлис обратился к игрокам.
Михайлис обратился к игрокам.
Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после товарищеского матча с Беларусью, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла накануне в Риге и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса со счетом 2:0.
Команды встречались в рамках подготовки к чемпионату мира в
«Всех с победой! Молодчики, парни! Хорошая игра была. Но самое главное — нам надо стремиться играть еще плотнее. Были хорошие моменты, мы переходили быстро в контратаку. Надо дальше продолжать качественно играть», — обратился Михайлис к хоккеистам.