Новый капитан сборной Казахстана по хоккею прокомментировал победу над Беларусью
Он назвал ключевой момент матча.
Он назвал ключевой момент матча.
Нападающий «Барыса» Алихан Асетов, который назначен новым капитаном сборной Казахстана, прокомментировал победу команды над Беларусью, сообщают Vesti.kz.
В рамках подготовки к чемпионату мира в
— Первый период было очень тяжело играть, все давно не играли, все были заряжены. На второй период вышли более свободно, уже спокойно играли, сделали свою работу, забили в большинстве.
— Как считаешь, какой момент ключевым стал в этой игре?
— Когда забил Даррен, когда большинство разыграли.
— Сегодня объявили, что ты будешь капитаном команды на предстоящем чемпионате мира. Поделись своими эмоциями.
— Это очень здорово, конечно. Впервые в карьере у меня такое — за взрослую команду быть капитаном. Спасибо тренерскому штабу за такое доверие.
— С белорусами играем еще один матч. Как считаешь, достойный ли это соперник для подготовки?
— Да, очень здорово, что мы играем с ними. У нас всегда с ними принципиальные игры. Но сейчас две игры товарищеские, ничего не решают. А самое важное теперь — выиграть на чемпионате мира в официальных матчах.