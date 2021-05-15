Россияне проиграли чехам и заняли последнее место на заключительном этапе Еврохоккейтура

Заброшенными шайбами отметились Филип Задина (11-я минута), Иржи Секач (21, буллит), Якуб Флек (32), Томаш Зогорна (41).

В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4), а затем уступили финнам (1:4). В заключительной игре турнира ворота сборной России защищал Иван Федотов, который после третьей пропущенной шайбы в середине второго периода был заменен на Александра Самонова. Первую встречу в нынешнем сезоне Евротура провел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» Михаил Григоренко.

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Сборная России заняла последнее, четвертое место в турнирной таблице Чешских игр с тремя очками. Победителями заключительного этапа Евротура стали чехи (8 очков), второе место заняли шведы (4), третье — финны (3).

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После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Всего в активе россиян 27 очков в Евротуре. Второе место заняли чехи (19 очков), третьими стали шведы (15), четвертыми — финны (11).