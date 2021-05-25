Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет

Поражение

Российская команда впервые проиграла на чемпионате мира. Команда Словакии оказалась настойчивей, дисциплинированней и взяла три очка, победив 3:1. Странное ощущение от игры. После нее Владислав Каменев заявил, что команду подвела расхлябанность, и, наверное, это самое правильное описание. Не сказать, что мы смотрелись жутко, такого не было. Но как-то недостаточно сконцентрированными, какими были в стартовой встрече, не настолько серьезными, как с британцами. Такое ощущение, что парни не знали, как правильно отнестись к сопернику. Словакия не такая мощная по именам, как их соседи. Но при этом не такая слабая, как Великобритания. Вот и получилось не то ни се.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b83a24ee716e72d6873a" data-vnd="b83a24ee716e72d6873a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b83a24ee716e72d6873a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Хоккей Чемпионат мира 2021 Группа A, 24.05.2021, 16:15 Словакия 3 Россия 1

Однако напомним, что перед матчем мы потеряли двух крайних нападающих, причем весьма творческих. Вероятно, больше не увидим в составе Константина Окулова, а Михаилу Григоренко дали паузу, чтобы он залечил раны. В итоге не хватало именно исполнительского мастерства — все-таки при всей любви к Дмитрию Воронкову, вышедшему в первом звене, он хоккеист совсем другого плана, которому нечего делать с Александром Барабановым и Максимом Шалуновым. Они придерживаются разного стиля и просто несовместимы.

Обидно, что потеряли третьего форварда. Игру досрочно закончил Андрей Кузьменко, о степени тяжести его повреждения пока говорить рано, но все равно понадобится время для восстановления. А его уже заменить некем, ведь остались места только для ребят из НХЛ. Впрочем, и рвать на себе волосы из-за неудачи не стоит. В Риге все проигрывают друг другу. Те же словаки еще натерпятся, уверен в этом. Такой уж у нас в этом году турнир.

Команда Ак Барс

Контракт

Дмитрий Кагарлицкий наконец нашел себе новую команду. Самый ценный лот на рынке подписал двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». И вызвал споры, сумеет он ужиться с Дмитрием Квартальновым или нет. Думаю, что на проблему надо смотреть иначе. Пока даже бессмысленно предполагать, какая судьба ждет хоккеиста, ведь неизвестно, с кем он будет играть. Первого звена у казанцев не существует, надо ждать новых трансферов. Кагарлицкому требуется очень хороший центр, чтобы он проявил себя во всей красе. Не было такого в СКА — возникли проблемы. Был Вадим Шипачев — набрал много очков.

Сравнения с «Северсталью», где Кагарлицкий играл с Павлом Черновым, неуместны. В Череповце другая система, там первую тройку не трогали, по крайней мере связку с Павлом. В Казани такого не будет. Но я не думаю, что Квартальнов начнет как-то прижимать Кагарлицкого, хотя нападающий явно не соответствует его идеалу. Просто у главного тренера под рукой нет конкурента Дмитрию. Если уж он начнет и его донимать, то останется без форвардов, которые умеют забивать. А без голов тренер и до конца сезона не доработает. Плохо то, что и Кагарлицкий, несмотря на свою статистику, слишком уж зависим от настроения. Он в порядке, когда вокруг в него верят, когда дают шанс, но не считают, какой именно по счету. Но сейчас уже Квартальнову надо сделать так, чтобы понравиться хоккеисту. У тренера — последний год контракта, а у Дмитрия — договор на два сезона.

Команда Сочи

Пропажа

С интересной ситуацией столкнулись в хоккейном клубе «Сочи». Ограниченно свободный агент Герман Рубцов не выходит на связь, не подтверждает квалификационное предложение, вообще никак не реагирует на сигналы из клуба. Он просто пропал. Кто-то где-то говорит, что форвард собирается продолжить карьеру в Америке, но было бы правильно сообщить о своем решении.

Совершенно не удивляюсь поведению хоккеиста. Герман сознательно несколько лет подряд хоронит свою карьеру, принимая одно плохое решение за другим. Самая большая ошибка — остаться в Америке после молодежного чемпионата мира, не восприняв слова руководства «Витязя» о том, что они собираются подключать его к КХЛ, а не планируют держать в молодежке. А потом уже все покатилось. За океаном хоккеист быстро получил травму, лечился, затем подписал контракт с «Филадельфией», которая ошибочно выбрала его в первом раунде. Бессмысленное время в АХЛ, дебют за «Флайерз», который ровным счетом никого не впечатлил.