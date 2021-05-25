Хоккеист не выходит на связь с клубом КХЛ. Он решил втихую вернуться в Америку, где его никто не ждет
Обзор дня Алексея Шевченко.
Обзор дня Алексея Шевченко.
Российская команда впервые проиграла на чемпионате мира. Команда Словакии оказалась настойчивей, дисциплинированней и взяла три очка, победив 3:1. Странное ощущение от игры. После нее Владислав Каменев заявил, что команду подвела расхлябанность, и, наверное, это самое правильное описание. Не сказать, что мы смотрелись жутко, такого не было. Но
Однако напомним, что перед матчем мы потеряли двух крайних нападающих, причем весьма творческих. Вероятно, больше не увидим в составе Константина Окулова, а Михаилу Григоренко дали паузу, чтобы он залечил раны. В итоге не хватало именно исполнительского мастерства —
Обидно, что потеряли третьего форварда. Игру досрочно закончил Андрей Кузьменко, о степени тяжести его повреждения пока говорить рано, но все равно понадобится время для восстановления. А его уже заменить некем, ведь остались места только для ребят из НХЛ. Впрочем, и рвать на себе волосы
Дмитрий Кагарлицкий наконец нашел себе новую команду. Самый ценный лот на рынке подписал двухлетнее соглашение с «Ак Барсом». И вызвал споры, сумеет он ужиться с Дмитрием Квартальновым или нет. Думаю, что на проблему надо смотреть иначе. Пока даже бессмысленно предполагать, какая судьба ждет хоккеиста, ведь неизвестно, с кем он будет играть. Первого звена у казанцев не существует, надо ждать новых трансферов. Кагарлицкому требуется очень хороший центр, чтобы он проявил себя во всей красе. Не было такого в СКА — возникли проблемы. Был Вадим Шипачев — набрал много очков.
Сравнения с «Северсталью», где Кагарлицкий играл с Павлом Черновым, неуместны. В Череповце другая система, там первую тройку не трогали, по крайней мере связку с Павлом. В Казани такого не будет. Но я не думаю, что Квартальнов начнет
С интересной ситуацией столкнулись в хоккейном клубе «Сочи». Ограниченно свободный агент Герман Рубцов не выходит на связь, не подтверждает квалификационное предложение, вообще никак не реагирует на сигналы из клуба. Он просто пропал.
Совершенно не удивляюсь поведению хоккеиста. Герман сознательно несколько лет подряд хоронит свою карьеру, принимая одно плохое решение за другим. Самая большая ошибка — остаться в Америке после молодежного чемпионата мира, не восприняв слова руководства «Витязя» о том, что они собираются подключать его к КХЛ, а не планируют держать в молодежке. А потом уже все покатилось. За океаном хоккеист быстро получил травму, лечился, затем подписал контракт с «Филадельфией», которая ошибочно выбрала его в первом раунде. Бессмысленное время в АХЛ, дебют за «Флайерз», который ровным счетом никого не впечатлил.
В прошлом сезоне «Летчики» отдали его в аренду в КХЛ, но Рубцов был одним из худших хоккеистов аутсайдера лиги. Его