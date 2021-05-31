Чемпион Казахстана подписал двух хоккеистов с опытом игры в КХЛ

Об этом сообщает пресс-служба карагандинского клуба.

Данила — воспитанник рижской школы хоккея. Родился 18 декабря 2000 года, рост 189, вес 86. Карьеру начинал за рубежом в американской юношеской хоккейной лиге, играя за «Boston Jr. Rangers». Провел 83 матча, заработал 103 (40+53) очка по системе «гол+пас».

В сезоне-2020/21 сыграл десять матчей в КХЛ, выступая за «Динамо» (Рига), отметился одним ассистом. В этом же сезоне защищал цвета молодежного хоккейного клуба «Рига», провел 32 матча и заработал 23 (11+12) очка по системе «гол+пас».

Денис — воспитанник рижского хоккея. Родился 20 октября 2000 года, рост 174, вес 78. Свою карьеру начинал в молодежном хоккейном клубе «Рига». В сезоне-2017/18 стал золотым медалистом молодежного чемпионата мира 2018 I Дивизиона в составе сборной Латвии (U-18). Является обладателем награды «Лучший игрок команды». В сезоне-2019/20 стал серебряным призером молодежного чемпионата мира 2020 I Дивизиона в составе сборной Латвии (U-20).

В минувшем сезоне выступал за молодежную команду «Рига», где провел 47 матчей, заработав 33 (4+29) очка по системе «гол+пас». Федоров имеет опыт игры в Континентальной хоккейной лиге, защищал цвета рижского «Динамо».