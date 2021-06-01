«Он разрушил свою жизнь». Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?

Коварный нападающий

Викулов начал заниматься в школе ЦСКА в 1961 году. На тот момент юноше уже исполнилось 15 лет, и тренеры не верили, что в столь позднем возрасте он заиграет на высоком уровне. Однако уже через три года нападающий начал выступать за основную команду армейцев и сборную СССР.

Главный тренер Анатолий Тарасов поставил 18-летнего нападающего и его ровесника Виктора Полупанова в тройку к опытному Анатолию Фирсову, ставшему для них наставником. «Ребята не должны пересидеть в запасе. Могут потерять интерес к игре, к тренировкам», — объяснял решение Тарасов.

Первый их чемпионат мира в 1966 году в Югославии cтал золотым. На следующем мировом первенстве звено Полупанова стало ведущим, а результат хоккеистов — на троих игроки набрали 53 очка — принес сборной СССР очередную победу.

Болельщики отмечали остроту действий Викулова, искусство обыгрыша и голевое чутье, за что хоккеист получил прозвище Слаломист и звание самого хитрого нападающего мира. «Коварный нападающий. Владея шайбой, хорошо видит поле и думает, думает… И пас у него точный и злой», — описывал его стиль Фирсов.

При этом Викулов тяготел к сверхкомбинационной игре и не гнался за индивидуальной статистикой: для хоккеиста было неважно, забросит шайбу он или партнер. Игроки ЦСКА вспоминали, что поведение Владимира на льду казалось им противоестественным: будучи нападающим, он почти не имел интереса к взятию ворот.

Володя Викулов, напротив, совершенно не честолюбив, что даже мешало ему. Выскочит один на один, обыграет вратаря и ждет Витю или меня — пусть, мол, они забросят, если уж это им так нравится. Анатолий Фирсов

Обвести защитника на пятачке, уложить вратаря обманным финтом и вкатить шайбу в пустые ворота — это он считает настоящей удачей. Володя не всегда нацелен на ворота, ему не хватает хорошей жадности к голу. Даже находясь на ударной позиции, с удовольствием отдаст шайбу партнеру — пусть тот возьмет ворота. Викулову не жалко. Виктор Полупанов

Тарасов считал, что каждый из тройки дополняет друг друга. Опытный Фирсов был знаменит кистевым броском и финтом «клюшка — конек — клюшка», Полупанов был королем пятака, а Викулов отличался мягким катанием, тонкой техникой и видением площадки.

Умный творческий хоккей, который показывала тройка Полупанова, продолжал приносить результаты. Так, в декабре 1967-го сборная установила рекорд результативности, разгромив команду Италии со счетом 28:2 на Мемориале Брауна. На том турнире Викулов забросил три шайбы, а всего его звено отличилось десять раз.

В 1968 году советская команда выиграла золотые медали на Олимпийских играх в Гренобле, в финальном матче разгромив канадцев со счетом 5:0. Викулов стал четвертым бомбардиром турнира и лучшим ассистентом: он забросил две шайбы и отдал десять передач в семи матчах, а его тройка принесла сборной СССР 20 голов.

Университеты Фирсова и Викулова

Вместе Полупанов, Фирсов и Викулов еще трижды выигрывали чемпионаты мира и Европы, но в 1971 году звено распалось. Виной всему стали проблемы Полупанова с алкоголем, о которых болельщики сложили кричалку: «Кто может выпить пять стаканов? Это — Витя Полупанов». Фирсов и Викулов пытались повлиять на товарища, упрашивали Тарасова, но тренер за нарушение режима убрал нападающего из сборной и ЦСКА.

На Олимпиаду в Саппоро-1972 Викулов и Фирсов отправились в звене с Валерием Харламовым, для которого Игры стали дебютными. Борис Михайлов вспоминал, что Тарасов разбил слаженную тройку Харламов — Михайлов — Петров для того, чтобы продлить хоккейную жизнь 31-летнему Фирсову.

Харламов рассказывал, что, выступая в тройке с 26-летним Викуловым, относился к нему как к старшему товарищу, несмотря на то что хоккеист был на два года младше Михайлова. «Вот почему я писал об университетах Фирсова и Викулова. К тому времени я тоже немало уже умел, однако чувствовал я себя в этой компании учеником», — добавлял он.

В этом сочетании их звено стало самым результативным в чемпионате страны, забросив 78 шайб и получив приз «Три бомбардира». На Олимпиаде в Саппоро их тройка внушала соперникам ужас, из-за чего против них выставляли звенья с тремя защитниками. Однако это не помогло: советские хоккеисты вновь стали победителями Игр, а Харламов — лучшим бомбардиром соревнований.

После Игр в Японии Тарасова отстранили от руководства сборной, вместе с ним команду покинул и Фирсов. Новый тренер Всеволод Бобров поставил Викулова в тройку к Харламову и Александру Мальцеву и включил в состав сборной на первую Суперсерию между советскими любителями и канадскими профессионалами в 1972 году.

Викулов принял участие в шести матчах и записал на свой счет три очка. Главным достижением нападающего стала победная заброшенная шайба в пятом матче против канадцев, завершившемся со счетом 5:4. По ходу встречи советские хоккеисты проигрывали — 0:3, однако одержали волевую победу, разозлив тренера канадцев Гарри Синдена, проигнорировавшего послематчевую пресс-конференцию.

«Ничто не предвещало такой печальной судьбы»

В 1973 году Тарасов ушел из ЦСКА, и команду принял Константин Локтев. Он поставил опытного Викулова в тройку к дебютантам Виктору Жлуктову и Борису Александрову, прозвавшим Владимира Дядькой. Вместе они четыре раза выиграли чемпионат СССР и стали участниками первой клубной Суперсерии против команд Национальной хоккейной лиги. На том турнире Викулов отличился в первом матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:3), оформив дубль.

Владимир продолжал помогать и советской сборной, еще раз выиграв в ее составе чемпионат мира 1975 года и приняв участие в первом Кубке Канады между лучшими сборными мира, среди которых были любители и профессионалы. В пяти матчах турнира нападающему удалось забросить четыре шайбы, а его партнеру Жлуктову стать лучшим бомбардиром турнира.

В 1979 год Викулов ушел из ЦСКА. Еще один сезон он выступал за ленинградский СКА, однако затем завершил карьеру. Всего хоккеист провел 520 матчей в чемпионатах СССР, забросив 283 шайбы. В составе московских армейцев нападающий 12 раз становился чемпионом СССР.

После ухода из спорта 34-летний Викулов нацелился на тренерскую карьеру, начав работу в школе ЦСКА. Он привел своих подопечных к победам в юношеском чемпионате СССР и дважды — в молодежном. Кроме того, под руководством тренера юниорская сборная СССР становилась чемпионом Европы.

Одноклубник Викулова Владимир Лутченко рассказывал, что Владимир был эрудированным хоккеистом и с легкостью доносил до детей информацию. «У него все было в карьере дотошно — он был этаким отличником», — описывал его бывший партнер по ЦСКА.

Однако в период перестройки тренерская карьера Викулова забуксовала. Друзья советовали ему уехать из Москвы и попробовать найти работу в региональных школах. Владимир не согласился, замкнулся в себе и начал пить. «Он был тренером от бога. Ребята его любили. Но эта невостребованность на высшем уровне произвела надлом. Ничто не предвещало столь печальной судьбы», — рассказывал Лутченко.

«После хоккея его жизнь не сложилась»

Денег у олимпийского чемпиона не оставалось. Ему пытались помочь старые друзья-хоккеисты. Сергей Ольшанский, работавший с 1989 года в структуре ЦСКА, рассказывал, что устроил Владимира инструктором в отдел спортигр, но тот не соблюдал дисциплину и почти ежедневно приходил на работу пьяным.

Через полгода Викулов уволился и устроился грузчиком в магазине, но продолжил пить. В 2002 году бывший хоккеист, находясь в нетрезвом виде, упал в костер и получил сильные ожоги ног. Здоровье хоккеиста было подорвано. Он получал пенсию от ЦСКА и выплаты от Континентальной хоккейной лиги, но, по слухам, все деньги тратил на алкоголь.

Иногда Викулов выходил на контакт с бывшими коллегами и соглашался на участие в ветеранских встречах команд, однако затем вновь исчезал. «После ухода Владимира из ЦСКА его жизнь не сложилась. Не смог он найти себя», — говорил тренер Сергей Гимаев.

Викулов стал бомжом. Лет пять назад встретились — смотреть на него было жутко. Семью разрушил, все. Бомж. И это Викулов, один из самых интеллигентных хоккеистов. Главное, не знаем, чем помочь. Как ни пытались — он от всего отказывался. Владислав Третьяк

Тот образ жизни, который он вел в последнее время, предполагал его кончину. Викулов был нелюдим. Я его долго не видел. С бывшими партнерами он практически не общался. Мы надеялись на лучшее, ведь в его жизни появились проблески… Владимир Петров

В 2013 году Викулов умер. Проститься с ним пришли многие легенды советского хоккея.