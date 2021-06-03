Хоккеист из системы «Барыса» перешел в российский клуб экс-тренера сборной Казахстана

Состав «Металлурга», выступающего в ВХЛ, пополнил 21-летний защитник Иван Комаровский. Воспитанник московского хоккея перебрался в Новокузнецк из системы казахстанского «Барыса», сообщает vashgorod.ru.

Прошлый сезон Комаровский провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Номад», который является фарм-клубом «Барыса». В 28 матчах регулярного сезона защитник набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «+10», в плей-офф провел шесть игр, отдав одну результативную передачу и заработав полезность «+2».

Ранее выступал в МХЛ, где за три сезона сменил три команды («Красная Армия» — восемь матчей, 0 очков, «-3», «Атланты» — 21 матч, пять очков (1+4), «-10», «Алтай» — 51 матч, 32 очка (8+24), «+6»).

В прошлое межсезонье Комаровский уже подписывал контракт с «Металлургом», но руководство отпустило молодого защитника в «Барыс», где он не смог закрепиться в основном составе.