Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
США
Словакия
30
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швейцария
Германия
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Финляндия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:15
Россия
Канада
Хоккей. НХЛ
4.06
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
18Сборная России разгромила команду Беларуси
15Звезды, которых не будет на Евро
16:23 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист из системы «Барыса» перешел в российский клуб экс-тренера сборной Казахстана

Он также возглавлял столичный клуб.

Наверх

Состав «Металлурга», выступающего в ВХЛ, пополнил 21-летний защитник Иван Комаровский. Воспитанник московского хоккея перебрался в Новокузнецк из системы казахстанского «Барыса», сообщает vashgorod.ru.

Прошлый сезон Комаровский провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Номад», который является фарм-клубом «Барыса». В 28 матчах регулярного сезона защитник набрал шесть очков (3+3) при показателе полезности «+10», в плей-офф провел шесть игр, отдав одну результативную передачу и заработав полезность «+2».

Ранее выступал в МХЛ, где за три сезона сменил три команды («Красная Армия» — восемь матчей, 0 очков, «-3», «Атланты» — 21 матч, пять очков (1+4), «-10», «Алтай» — 51 матч, 32 очка (8+24), «+6»).

В прошлое межсезонье Комаровский уже подписывал контракт с «Металлургом», но руководство отпустило молодого защитника в «Барыс», где он не смог закрепиться в основном составе.

Отметим, что с 1 июня «Металлург» возглавляет Эдуард Занковец. 51-летний белорусский специалист хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в «Барысе» и сборной Казахстана в период 2016—2017 годов.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Мы не можем обыграть Канаду на ЧМ 10 лет. Когда, если не сейчас?
Эксперты из США предрекли сборной России провал на Евро-2020
Бобровский против Канады — это риск. Но другого варианта уже нет
Карацев психанул, разбил ракетку и проиграл на «Ролан Гаррос»
Оздоев об отказе Дании пускать россиян: наши все равно прорвутся
Первая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы
Тренер Канады: Надеюсь, россияне не проявят к нам уважения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь