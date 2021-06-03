Хоккеист из системы «Барыса» перешел в российский клуб экс-тренера сборной Казахстана
Он также возглавлял столичный клуб.
Он также возглавлял столичный клуб.
Состав «Металлурга», выступающего в ВХЛ, пополнил 21-летний защитник Иван Комаровский. Воспитанник московского хоккея перебрался в Новокузнецк из системы казахстанского «Барыса», сообщает vashgorod.ru.
Прошлый сезон Комаровский провел в чемпионате Казахстана, выступая за «Номад», который является
Ранее выступал в МХЛ, где за три сезона сменил три команды («Красная Армия» — восемь матчей, 0 очков, «-3», «Атланты» — 21 матч, пять очков (1+4), «-10», «Алтай» — 51 матч, 32 очка (8+24), «+6»).
В прошлое межсезонье Комаровский уже подписывал контракт с «Металлургом», но руководство отпустило молодого защитника в «Барыс», где он не смог закрепиться в основном составе.
Отметим, что с 1 июня «Металлург» возглавляет Эдуард Занковец. 51-летний белорусский специалист хорошо знаком казахстанским болельщикам по работе в «Барысе» и сборной Казахстана в период 2016—2017 годов.