Хоккеист сборной Казахстана определился с клубом. Форвард пропустил ЧМ-2021

При этом сезон Гренц начинал в «Барысе». В КХЛ он сыграл десять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе «Номада» он провел семь игр и записал в актив восемь (3+5) очков. После этого в январе он покинул «Барыс» и вернулся в «Торпедо».