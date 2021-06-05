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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

Хоккеист сборной Казахстана определился с клубом. Форвард пропустил ЧМ-2021

Сезон он начинал в «Барысе».

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Нападающий сборной Казахстана по хоккею Дмитрий Гренц продлил контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба усть-каменогорского клуба.

Команда
Казахстан

В прошлом сезоне 24-летний форвард сыграл в регулярном чемпионате Казахстана 19 матчей и набрал 14 (9+5) очков, в восьми играх плей-офф записал в актив 3 (1+2) очка.

При этом сезон Гренц начинал в «Барысе». В КХЛ он сыграл десять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе «Номада» он провел семь игр и записал в актив восемь (3+5) очков. После этого в январе он покинул «Барыс» и вернулся в «Торпедо».

Кроме того, Гренц входил в расширенный состав сборной Казахстана и готовился к чемпионату мира-2021, но в итоговый список он так и не попал.

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