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11:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Белорусский тренер Андриевский может возглавить «Юность»

Белорусский наставник Александр Андриевский попал в сферу интересов минской «Юности», сообщает «Белорусский Хоккей».

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Источник: Reuters
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В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 52-летний Андриевский работал в «Сочи», откуда в октябре 2020 года был отправлен в отставку.

Помимо «Сочи», специалист работал главным тренером в минском «Динамо», «Адмирале» и «Сибири». Кроме того, Андриевский был ассистентом главного тренера сборной Беларуси на четырёх чемпионатах мира.

Напомним, минская «Юность» в прошедшем сезоне завоевала золотые медали чемпионата Беларуси 10-й раз и стала первой командой в истории лиги, достигшей этой отметки. В финале турнира «Юность» одержала победу над клубом «Гомель» со счётом 4−0 в серии.

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