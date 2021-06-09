У «Барыса» — проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ?

В прошлом сезоне КХЛ-клуб задействовал 11 игроков обороны (провели десять и более матчей), но только у троих есть действующие соглашения. Шесть защитников окончательно ушли из «Барыса», а еще двое получили новые контракты, но еще не приняли их.

Оборона «Барыса» после сезона КХЛ-2020/21

Первая пара: Алексей Маклюков (перешел в «Металлург») — Даррен Диц (контракт);

Алексей Маклюков (перешел в «Металлург») — Даррен Диц (контракт); Вторая пара: Диллон Хетерингтон (ушел) — Егор Шалапов (контракт);

Диллон Хетерингтон (ушел) — Егор Шалапов (контракт); Третья пара: Алекс Линтуниеми (ушел) — Джесси Блэкер (перешел в «Автомобилист»);

Алекс Линтуниеми (ушел) — Джесси Блэкер (перешел в «Автомобилист»); В запасе: Валерий Орехов (еще не принял контракт), Виктор Сведберг (перешел в ЦСКА), Леонид Метальников (неофициально — перешел в «Адмирал»), Самат Данияр (контракт) и Никита Клещенко (еще не принял контракт).

Шведский дуэт Олле Альсинг и Эрик Мартинссон лишь расширит ротацию, но полностью проблему комплектации не решит. Ждем еще пару легионеров из Канады или Европы. Обязательно нужны казахстанцы, желательно молодые и перспективные. А найдутся ли на все на это финансовые средства?

Прогресса пока нет. В команде нет даже главного тренера, а до старта тренировочного лагеря осталось около месяца. Комплектованием состава занимается не глава тренерского штаба, конечно, но ему с игроками работать и с него спросят за результат. А пока «Барыс» без «головы», проблем у него меньше не становится.