У «Барыса» — проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ?

В прошлом сезоне КХЛ-клуб задействовал 11 игроков обороны (провели десять и более матчей), но только у троих есть действующие соглашения. Шесть защитников окончательно ушли из «Барыса», а еще двое получили новые контракты, но еще не приняли их.
Шведский дуэт Олле Альсинг и Эрик Мартинссон лишь расширит ротацию, но полностью проблему комплектации не решит. Ждем еще пару легионеров из Канады или Европы. Обязательно нужны казахстанцы, желательно молодые и перспективные. А найдутся ли на все на это финансовые средства?
Прогресса пока нет. В команде нет даже главного тренера, а до старта тренировочного лагеря осталось около месяца. Комплектованием состава занимается не глава тренерского штаба, конечно, но ему с игроками работать и с него спросят за результат. А пока «Барыс» без «головы», проблем у него меньше не становится.
Напомним, «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а в межсезонье практически у всех игроков основного состава истекли контракты. Закончилось соглашение и с главным тренером Юрием Михайлисом.