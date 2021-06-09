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14:28 (мск), источник: Vesti.kz

У «Барыса» — проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ?

Казахстанский клуб «Барыс» отказался от услуг четырех защитников, с которыми доигрывал сезон в Континентальной хоккейной лиге. Еще пару игроков покинули Нур-Султан после смазанной из-за травм концовки сезона.

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Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне КХЛ-клуб задействовал 11 игроков обороны (провели десять и более матчей), но только у троих есть действующие соглашения. Шесть защитников окончательно ушли из «Барыса», а еще двое получили новые контракты, но еще не приняли их.

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    Оборона «Барыса» после сезона КХЛ-2020/21

    • Первая пара: Алексей Маклюков (перешел в «Металлург») — Даррен Диц (контракт);
    • Вторая пара: Диллон Хетерингтон (ушел) — Егор Шалапов (контракт);
    • Третья пара: Алекс Линтуниеми (ушел) — Джесси Блэкер (перешел в «Автомобилист»);
    • В запасе: Валерий Орехов (еще не принял контракт), Виктор Сведберг (перешел в ЦСКА), Леонид Метальников (неофициально — перешел в «Адмирал»), Самат Данияр (контракт) и Никита Клещенко (еще не принял контракт).

    Шведский дуэт Олле Альсинг и Эрик Мартинссон лишь расширит ротацию, но полностью проблему комплектации не решит. Ждем еще пару легионеров из Канады или Европы. Обязательно нужны казахстанцы, желательно молодые и перспективные. А найдутся ли на все на это финансовые средства?

    Прогресса пока нет. В команде нет даже главного тренера, а до старта тренировочного лагеря осталось около месяца. Комплектованием состава занимается не глава тренерского штаба, конечно, но ему с игроками работать и с него спросят за результат. А пока «Барыс» без «головы», проблем у него меньше не становится.

    Напомним, «Барыс» в прошлом сезоне КХЛ финишировал на шестом месте в Восточной конференции, а в межсезонье практически у всех игроков основного состава истекли контракты. Закончилось соглашение и с главным тренером Юрием Михайлисом.

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