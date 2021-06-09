Минское «Динамо» примет участие в Кубке Салея и начнет с финала четырех

Соревнование пройдет по классической схеме: с делением на две группы на первом этапе и финалом четырех на втором.

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В предстоящем сезоне в турнире примет участие 12 команд, представляющих экстралигу: «Юность» (Минск), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Металлург» (Жлобин), «Динамо» (Молодечно), «Неман» (Гродно), «Химик» (Новополоцк), «Брест», «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Лида», «Витебск». Они будут разделены на две группы по 6 команд и сыграют однокруговой мини-турнир по принципу каждый с каждым.

Путевки в финал четырех гарантированно получат победители секстетов. На второй стадии в борьбу за кубок включится действующий обладатель трофея — минское «Динамо». Еще один участник финала четырех будет определен из числа команд, занявших вторые места в группах, и имеющий лучший рейтинг по итогам сезона-2020/21.

Состав групп предварительной стадии Кубка Салея 2022

Группа «А»: «Юность» (Минск), «Шахтер» (Солигорск), «Динамо» (Молодечно), «Неман» (Гродно), «Брест», «Лида».

Группа «Б»: «Гомель», «Металлург» (Жлобин), «Химик» (Новополоцк), «Локомотив» (Орша), «Могилев», «Витебск».

Хозяином финала четырех Кубка Салея станет один из клубов, завоевавших право играть на второй стадии турнира. Групповой этап соревнования пройдет с 28 июля по 10 августа 2021 года, матчи финала четырех — 14—15 августа .