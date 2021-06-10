Таинственная смерть советского хоккеиста Харламова. Их гибель с женой предсказали родная мать и цыганка

«Я знаю, чья была вина. Но не будем об этом. Что касается того водителя, под колесами машины которого погиб Валера, то, говорят, за руль он больше не садился».

Слова родной сестры Валерия Харламова лишний раз подтверждают, что гибель одного из самых легендарных нападающих в истории отечественного хоккея получилась в какой-то мере таинственной. Sport24 вспоминает еще несколько загадочных историй, которые окружали уход великого хоккеиста.

«Это все не к добру. Это к смерти».

Первая из них случилась еще за 5 лет до страшной аварии, унесшей жизнь Валерия и его жены Ирины. На чемпионате мира — 1976 сборная СССР заняла непривычное для себя второе место, что не помешало ее игрокам насыщенно провести межсезонье. Борис Михайлов, например, первым из армейцев купил себе дачу, а Харламов наконец-то решил жениться. Наконец-то, потому что до этого он много раз откладывал это важное событие.

«Валерий одно время не проявлял активности в плане женитьбы. Говорил Ирине: “Вот выиграем серию — женюсь”. — “А если не выиграете?” — спрашивала Ира. — “Все равно женюсь”, — смеялся он. Но кто знает, что у него было в голове? Я сама растила дочь одна и знаю, как это тяжело. Неужели, думала, Сашенька останется незаконнорожденным? А ведь в Ирину был влюблен парень, который готов был взять ее в жены с чужим ребенком. Я, было, начала уговаривать дочь согласиться на брак, но Ирина отрезала: люблю только Валеру» — вспоминала мама супруги форварда.

Свадьбу отпраздновали в ресторане «Звездное небо», который располагался в гостинице «Интурист». Поздравить звезду мирового масштаба собрались более ста гостей, в итоге гуляния продолжались до утра. После этого молодожены вернулись домой, стали разбирать подарки, тогда-то и случилась не самая приятная история. По одной из версий маму Харламова шокировал подаренный бюст испанского поэта, она воскликнула: «О Боже! — всплеснула руками теща. — Это кто же додумался? Будто на могилку Валеры».

А вот, как эту историю вспоминала сестра хоккеиста: «Это не бюст был, а изображение ангела — с крыльями, беленькое такое. У испанцев не принято это дарить. У нас есть свои приметы, у них — свои. Она сразу сказала: “Это все не к добру. Это к смерти”. Потому что такие изображения ставятся на надгробия. Все интересовалась, кто того ангела подарил. Так и не выяснили. Причем его сразу выбросили — прямо там, на Угловом переулке».

Как бы то ни было, дурные предчувствия Бегонию не обманули.

Предсказание цыганки.

На момент гибели Харламова его сыну Александру было всего шесть лет, а дочери Бегоните — четыре года. Началась тяжба за опекунство над их детьми. В итоге они жили с бабушкой Ниной Васильевной — мамой Ирины. Над маленьким Александром взяли шефство игроки ЦСКА Алексей Касатонов, Владимир Крутов и Вячеслав Фетисов.

Отдельные источники утверждают, что, когда Бегонита выросла, бабушка рассказала ей еще одну мистическую историю. Будто бы в последний день рождения Ирина Харламова сообщила, что цыганка нагадала ей знаменитого мужа и смерть в 25. В тот вечер Валерий признался Нине Васильевне, что и ему предрекли раннюю гибель — в 33.

Татьяна Харламова подтверждала и этот случай: «Это точно было, потому что Ирина сама все время об этом говорила».

Предчувствие матери.

Харламова и его жены не стало 27 августа 1981 года. Валерий, Ирина и ее двоюродный брат Сергей Иванов возвращались в город с дачи в Покровке под Клином на своей «Волге» под номером 00−17 ММБ. Ирина, сидевшая за рулем, не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге, и машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком ЗИЛ. От полученных травм все пассажиры «Волги» скончались на месте.

«Я проводил тренировку в команде СКА Ленинград. Пришла депеша от дежурного по клубу, что трагически погиб Валерка. Я собрал команду, объявил своим помощникам, чтоб они сами проводили тренировку. И тут же выехал в Москву. Потом мне уже рассказали, что и как произошло. Она была за рулем. С дачи выезжал он. На трассе уже сидела она. Она не умела водить. Вот и все. Так и произошла трагедия. Если бы он сидел за рулем, то трагедии бы не произошло», — вспоминал партнер Харламова Борис Михайлов.