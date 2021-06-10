Женщины хотят играть в хоккей против мужчин. Такое может быть даже в КХЛ
«Куньлунь» хотел заявить вратаря из женской команды, но помешала травма.
«Куньлунь» хотел заявить вратаря из женской команды, но помешала травма.
Разбираем случаи, когда женщины уже выходили на лед против мужчин.
Пока шел чемпионат мира, вы могли упустить знаковое для хоккея событие, которое удивит вас не меньше поражений канадцев от Латвии и Германии. Впервые в истории лиги Онтарио на драфте выбрали девушку. Клуб «Сарния», где
Карри занимается хоккеем с девяти лет. Чаще всего девушки начинают играть вместе с мальчиками, но к 13−14 годам, если все еще хотят связать жизнь со спортом, переходят на специализированные программы для
Со спортом Тайя дружит с раннего детства. Она играла в футбол (правда, не защищала ворота, а забивала голы), в регби, обучалась верховой езде и катанию на вейкборде. Последние годы она сосредоточилась на хоккее и проводила длительное время на катке. В лиге, где играла Карри, сезон так и не возобновили
Выбор на драфте не гарантирует Тайе, что она сыграет за «Сарнию» уже в новом сезоне. Бросать девушку под танки раньше времени нет смысла — телу нужно дать время, чтобы окрепнуть. Ее рост только 170 см, а вес 65 кг. Самого миниатюрного вратаря НХЛ Юусе Сароса из «Нэшвилла» она ниже на 9 сантиметров, а до среднего роста парней из лиги Онтарио ей не хватает 13,5 см. Не говоря о том, что в OHL играют юноши 18−19 лет, а Тайе только 4 января исполнится 17.
Женщины в мужских командах — большая редкость, но история помнит смелых дам, которые не побоялись выйти на лед с представителями сильного пола. Самый яркий пример — Манон Реном, которая, так же как и Карри, ловила и отбивала броски суровых мужиков во времена, когда в НХЛ еще не перевелись тафгаи. Экс генеральный менеджер «Тампы» Фил Эспозито, просматривая хайлайты Реном в юниорской лиге, даже спутал ее с парнем — так легенда канадского хоккея был впечатлен движением Манон в рамке.
Несмотря на неожиданный поворот, дебютирующие в НХЛ «Молнии» пригласили 20-летнюю девушку в тренировочный лагерь. Она работала наравне со всеми и заслуженно получила исторический контракт с клубом и период в воротах в выставочном матче против «Сент-Луиса». Эспозито боялся, что соперник накидает ей полную авоську. Но забить девушке смогли только Брендан Шэнахэн и Джефф Браун, с остальными семью бросками Манон справилась.
— Все были со мной приветливы, никаких подначек или двусмысленных шуток, — рассказывала Реном. — А потом была первая двусторонняя игра, в которой я не пропустила ни одной шайбы, хотя моментов было много. После нее я почувствовала, что многие игроки стали воспринимать меня всерьез. Для них мое появление в воротах перестало быть комедией. А еще более уважение ко мне усилилось после моего единственного в тот год периода в настоящем выставочном матче — против «Сент-Луиса».
Построить карьеру в НХЛ у Реон не получилось — ее отправили в
Большинство
Вратарские привилегии (не нужно носиться за шайбой по всему полю и убивать соперника у бортов) практически нивелируют различия между мужчинами- и
Сама идея, что женщина выйдет в официальном матче, допустим, НХЛ или КХЛ, не кажется бредом сумасшедшего. Вы удивитесь, но в прошлом сезоне наша лига была близка к этому как никогда. Если у «Куньлуня» дела в регулярке шли из рук вон плохо, то их коллеги по женской команде из «КРС Ванке Рэйз» — лидеры ЖХЛ. Китаянок в команде не так много, но за счет интернационального костяка девушки выиграли регулярку и вышли в финал
Главная звездочка «Ванке Рэйз» — вратарь Ноора Рятю. Она считается одним из сильнейших голкиперов в женском хоккее и не понаслышке знает, каково это — отбивать броски парней. В сезоне-2014/15 Ноора подписала контракт с «Киеко-Вантаа» из второго финского чемпионата и провела восемь матчей с мужиками, пока ее не отдали в аренду в третий дивизион, где она отыграла до 2017 года.
Возможность выйти на лед с парнями Рятю могла получить и в минувшем сезоне. Китайский клуб готовил сенсационный эксперимент — руководство хотело заявить на один из матчей регулярки
Только представьте, какой интерес вызвал бы матч с участием Нооры. А если бы «Куньлунь» победил — с какой злостью уходил бы в раздевалку соперник, который проиграл команде с девушкой в воротах? Даже если Рятю пропустила бы
Поэтому в выборе Тайи Карри на драфте следует выделять и маркетинговую составляющую. Простой пример — вы
Михаил Скрыль