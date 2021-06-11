Агент Доуса: «Ждем его в сборной Казахстана»

— Конечно, зарплата будет отличаться — это, все-таки, немецкая лига. Но у него одна из самых больших зарплат в Германии. Просто он захотел, чтобы было комфортно для семьи — на два года подписал. У него были предложения из Швейцарии, но он выбрал, чтобы срок контракта был два года. Хороший контракт.

— Были ли предложения от клубов КХЛ?

— Честно говоря, сказал, что хочет играть в Европе, поэтому мы КХЛ даже и не рассматривали. Ждем его еще в сборной Казахстана — надеемся, он еще будет играть за нее.

— От чего это будет зависеть?