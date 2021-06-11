Агент Доуса: «Ждем его в сборной Казахстана»
Агент Найджела Доуса Шуми Бабаев прокомментировал его переход в немецкий «Мангейм».
Агент Найджела Доуса Шуми Бабаев прокомментировал его переход в немецкий «Мангейм».
— Конечно, зарплата будет отличаться — это,
— Были ли предложения от клубов КХЛ?
— Честно говоря, сказал, что хочет играть в Европе, поэтому мы КХЛ даже и не рассматривали. Ждем его еще в сборной Казахстана — надеемся, он еще будет играть за нее.
— От чего это будет зависеть?
— От ситуации, как обычно, — то одно, то другое в этом мире. У него все нормально, нет никаких проблем с казахстанским руководством.