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15:49 (мск), источник: Sports.Ru

Агент Доуса: «Ждем его в сборной Казахстана»

Агент Найджела Доуса Шуми Бабаев прокомментировал его переход в немецкий «Мангейм».

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Источник: РИА "Новости"
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— Конечно, зарплата будет отличаться — это, все-таки, немецкая лига. Но у него одна из самых больших зарплат в Германии. Просто он захотел, чтобы было комфортно для семьи — на два года подписал. У него были предложения из Швейцарии, но он выбрал, чтобы срок контракта был два года. Хороший контракт.

— Были ли предложения от клубов КХЛ?

— Честно говоря, сказал, что хочет играть в Европе, поэтому мы КХЛ даже и не рассматривали. Ждем его еще в сборной Казахстана — надеемся, он еще будет играть за нее.

— От чего это будет зависеть?

— От ситуации, как обычно, — то одно, то другое в этом мире. У него все нормально, нет никаких проблем с казахстанским руководством.

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