Назван лучший хоккеист Казахстана
Он сравнялся с легендарным Корешковым.
Он сравнялся с легендарным Корешковым.
Форвард «Барыса» Роман Старченко признан лучшим хоккеистом Казахстана в минувшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на
Лучший хоккеист страны был определен в результате опроса 19 хоккейных обозревателей Казахстана, из которых шесть поставили Старченко в голосовании на первое место, шесть — на второе, один — на третье.
35-летний форвард, набрав 31 балл, признан лучшим игроком Казахстана в третий раз в своей карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным Евгением Корешковым.
Второе место в опросе занял вратарь карагандинской «Сарыарки» Никита Бояркин (23), третьим стал еще один форвард «Барыса» Никита Михайлис (22).
Старченко в минувшем сезоне провел 65 матчей в КХЛ, набрал 35 очков (15 шайб + 20 передач). Форвард был капитаном сборной Казахстана на чемпионате мира-2021 в Риге. В столице Латвии команда заняла пятое место в группе B и уступила путевку в
В пятерке лучших также нападающий Кирилл Панюков (14 очков), в межсезонье перешедший из «Барыса» в «Ак Барс», и капитан столичного клуба Даррен Диц (11 баллов).