7 отличий шорт-хоккея от обычного, и почему это спорт будущего
Рассказываем о классной альтернативе большому хоккею.
Рассказываем о классной альтернативе большому хоккею.
Первым международным соревнованием в этой разновидности хоккея стал турнир в Словакии, в котором приняли участие 6 команд из 5 разных стран: России, Словакии, Венгрии, Латвии и Эстонии. К сожалению, турнир был остановлен
Следующий турнир был проведен в республике Беларусь, который продлился с 28 декабря 2020 по 6 февраля 2021 (Россия, Беларусь и Грузия). Победителем регулярного чемпионата стала команда «Уралец», представляющая город Качканар (Свердловская область), а обладателями кубка неожиданно стали игроки тбилисского «Динамо», которые в финале обыграли «Уралец». Последний турнир проходил в Электростали.
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