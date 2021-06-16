Текущие события
Хоккей. НХЛ
17.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
13.06
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
12
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
41
Хоккей. НХЛ
18.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
19.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
15:43 (мск), источник: Sport24

7 отличий шорт-хоккея от обычного, и почему это спорт будущего

Рассказываем о классной альтернативе большому хоккею.

Наверх
Источник: Reuters

Шорт-хоккей — это новый вид спорта, ему всего несколько лет, но он уже набирает обороты популярности. Своё название он получил из-за длительности периодов: в 2 раза короче, по 10 минут. Изначально «шорт» задумывался как тренировки для детей и назывался «Ледовая заруба», но играть в него захотели и взрослые, поэтому появилась идея создать регулярные профессиональные соревнования для профессиональных хоккеистов. Соревнования по шорт-хоккею в России проводит профессиональная лига — Лига Про «шорт-хоккей». Сейчас в шорт-хоккей профессионально играют: Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия, США, Канада и Китай.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первым международным соревнованием в этой разновидности хоккея стал турнир в Словакии, в котором приняли участие 6 команд из 5 разных стран: России, Словакии, Венгрии, Латвии и Эстонии. К сожалению, турнир был остановлен из-за вспыхнувшей в стране волны коронавирусной инфекции.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий турнир был проведен в республике Беларусь, который продлился с 28 декабря 2020 по 6 февраля 2021 (Россия, Беларусь и Грузия). Победителем регулярного чемпионата стала команда «Уралец», представляющая город Качканар (Свердловская область), а обладателями кубка неожиданно стали игроки тбилисского «Динамо», которые в финале обыграли «Уралец». Последний турнир проходил в Электростали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мы не станем предлагать найти 7 отличий шорта от его большого брата, а уже сделали это за вас.

Особенности шорт-хоккея:

  • Размер игрового поля меньше стандартного: 38 метров в длину и 18 в ширину (вместо 58 на 28). Ворота устанавливаются у бортов и на лицевой линии.
  • Одновременно на льду могут находиться всего по 4 игрока + вратари (вместо 5×5 +вратари).
  • «Синей линии» здесь нет, а значит и офсайдов тоже, а ещё нет пробросов.
  • В шорт-хоккее игрокам строго запрещено ударять по шайбе щелчком: клюшку нельзя подымать выше колена при замахе. Любые силовые приёмы также исключены.
  • Овертайма в шорт-хоккее тоже нет: матч может закончиться ничьей, и хоккеисты выполняют послематчевые броски (буллиты), по 4 сразу (вместо 3-х в большом хоккее)
  • За нарушение правил в «шорте» игрок, на котором нарушили правила, выполняет штрафной бросок (буллит). Если нарушение правил с последующей травмой оппонента, игрок наказывается жёлтой карточкой либо красной (на усмотрение судьи) (при жёлтой карточке, игрок отправляется в штрафной бокс, до окончания периода). (при красной карточке, игрок отправляется в раздевалку.
  • Гол будет отменен, если хоккеист не сделает предварительный пас партнеру в зоне атаки, после разделительной линии: в шорт-хоккее есть правило атаки ворот соперника строго через передачу.
 «Я больше не могу бороться за жизнь. Это мой последний пост». Бывшая жена Аршавина шокировала подписчиков
«Саша умеет удивлять и делать сюрпризы». Жена футболиста сборной России рассказала их историю знакомства
Фернандес получил травму в матче с финнами. Его заменил Караваев
«Я не порноактриса». Где сейчас знаменитая болельщица сборной РФ
Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро-2020
«Дзюба больше весельчак-заводила». Есть ли в сборной РФ лидер
Черчесов прокомментировал матч Евро против команды Финляндии
Стал известен соперник «Сочи» в квалификации Лиги конференций
Кержаков возглавит клуб РПЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь