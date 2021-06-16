7 отличий шорт-хоккея от обычного, и почему это спорт будущего

Шорт-хоккей — это новый вид спорта, ему всего несколько лет, но он уже набирает обороты популярности. Своё название он получил из-за длительности периодов: в 2 раза короче, по 10 минут. Изначально «шорт» задумывался как тренировки для детей и назывался «Ледовая заруба», но играть в него захотели и взрослые, поэтому появилась идея создать регулярные профессиональные соревнования для профессиональных хоккеистов. Соревнования по шорт-хоккею в России проводит профессиональная лига — Лига Про «шорт-хоккей». Сейчас в шорт-хоккей профессионально играют: Россия, Беларусь, Казахстан, Чехия, США, Канада и Китай.

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Первым международным соревнованием в этой разновидности хоккея стал турнир в Словакии, в котором приняли участие 6 команд из 5 разных стран: России, Словакии, Венгрии, Латвии и Эстонии. К сожалению, турнир был остановлен из-за вспыхнувшей в стране волны коронавирусной инфекции.

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Следующий турнир был проведен в республике Беларусь, который продлился с 28 декабря 2020 по 6 февраля 2021 (Россия, Беларусь и Грузия). Победителем регулярного чемпионата стала команда «Уралец», представляющая город Качканар (Свердловская область), а обладателями кубка неожиданно стали игроки тбилисского «Динамо», которые в финале обыграли «Уралец». Последний турнир проходил в Электростали.

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Мы не станем предлагать найти 7 отличий шорта от его большого брата, а уже сделали это за вас.

Особенности шорт-хоккея: