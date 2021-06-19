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12:08 (мск), источник: Sports.Ru

Чемпионат Казахстана переходит в двухочковую систему

С сезона 2021/22 начисление баллов за игру в регулярном чемпионате с участием команд Чемпионата Казахстана по хоккею (Кубок Казахстана и чемпионат РК) будет проходить по двухочковой системе.

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Ранее за победу в основное время команде начислялись 3 очка, за победу в овертайме или серии послематчевых бросков — 2, за поражение в овертайме или серии послематчевых бросков — 1. За поражение в основное время баллы не начислялись.

Теперь же за любую победу (в основное время, в овертайме или по буллитам) команде будет прибавляться 2 очка.

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