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12:41 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

ФХБ об инциденте с детским тренером, ударившим воспитанника: «Рабочая группа направилась в Солигорск для изучения обстоятельств произошедшего»

Федерация хоккея Беларуси прокомментировала инцидент с детским тренером на матче команд «Шахтера» и «Химика» 2008 года.

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На видео попал момент, как один из тренеров «Шахтера» ударил своего воспитанника во время игры. Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.

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«Федерация хоккея Беларуси внимательно изучила видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды “Шахтера” 2008 года рождения. ФХБ считает своей приоритетной задачей именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и её соответствие принятым нормативным актам.

В настоящее время дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту, рабочая группа во главе с заместителем председателя, курирующим вопросы развития детского хоккея, Светланой Марченко, уже направилась в Солигорск для изучения всех обстоятельств произошедшего. О принятом решении будет сообщено дополнительно. Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в заявлении.

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