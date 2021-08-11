ФХБ об инциденте с детским тренером, ударившим воспитанника: «Рабочая группа направилась в Солигорск для изучения обстоятельств произошедшего»

«Федерация хоккея Беларуси внимательно изучила видеоматериалы с участием тренера и хоккеиста детской команды “Шахтера” 2008 года рождения. ФХБ считает своей приоритетной задачей именно работу с резервом, построение результативной программы подготовки хоккеистов с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков. Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и её соответствие принятым нормативным актам.



В настоящее время дисциплинарный комитет ФХБ проводит проверку по инциденту, рабочая группа во главе с заместителем председателя, курирующим вопросы развития детского хоккея, Светланой Марченко, уже направилась в Солигорск для изучения всех обстоятельств произошедшего. О принятом решении будет сообщено дополнительно. Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры», — говорится в заявлении.