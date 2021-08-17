Роман Крикуненко: в «Шахтере» лидеров команды в прошлом сезоне «кинули» на деньги

— Да, мы были на связи с Солигорском, сказали звони сразу если что-то пойдет не так. Набрал, но предложение было так себе. Плюс ко всему остался осадок от того, что лидеров команды в прошлом сезоне «кинули» на деньги. Не заплатили премию за «регулярку», мы получили по половине зарплаты за март и апрель, а из-за этого еще отпускные в меньшем объеме. Причем обрезали деньги не всей команде, а только тем, у кого зарплата была больше министерской ставки. Мое мнение, если хочешь наказать команду, то наказывай всех, а не так, кого получится по контракту.