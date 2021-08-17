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17 августа, источник: Прессбол

Роман Крикуненко: в «Шахтере» лидеров команды в прошлом сезоне «кинули» на деньги

Экс-форвард «Шахтера» Роман Крикуненко рассказал о зарплате в солигорском клубе в прошлом сезоне.

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— Был ли вариант вернуться в Солигорск?

— Да, мы были на связи с Солигорском, сказали звони сразу если что-то пойдет не так. Набрал, но предложение было так себе. Плюс ко всему остался осадок от того, что лидеров команды в прошлом сезоне «кинули» на деньги. Не заплатили премию за «регулярку», мы получили по половине зарплаты за март и апрель, а из-за этого еще отпускные в меньшем объеме. Причем обрезали деньги не всей команде, а только тем, у кого зарплата была больше министерской ставки. Мое мнение, если хочешь наказать команду, то наказывай всех, а не так, кого получится по контракту.

Это особенно неприятно, когда ты играешь, показываешь результат, что в плей-офф, что в «регулярке», тащишь команду, получаешь травмы, а с тобой так обходятся. Поэтому большая часть состава и ушла. Если бы с нами так не поступили, то, может быть и дальше защищали цвета «Шахтера», — цитирует Крикуненко «БХ».

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