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00:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Женская сборная России в преддверии ЧМ-2021 была разгромлена США со счётом 0:6

Женская сборная России потерпела поражение с крупным счётом в товарищеском матче с командой США.

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Встреча закончилась со счётом 6:0 в пользу команды из Северной Америки. Эта встреча проходила в рамках подготовки к чемпионату миру среди женских команд.

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Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Калгари с 20 по 31 августа. Сборная России попала в группу А, где сыграет со Швейцарией, Канадой, Финляндией и США. В первом матче на турнире 22 августа сборная России сыграет со швейцарками.

Ранее турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро (Канада) с 6 по 16 мая, но из-за пандемии коронавируса чемпионат был отменён. Всего в чемпионате мира — 2021 примут участие десять команд, в том числе сборная России.

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