Тренер «Шахтера» объяснил скорый уход из команды братьев Костицыных
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Главный тренер солигорского хоккейного клуба «Шахтер» Юрий Файков объяснил, почему нападающие Андреей и Сергей Костицыны покинули клуб, сообщает
МИНСК, 20 авг — Sputnik. Главный тренер солигорского хоккейного клуба «Шахтер» Юрий Файков объяснил, почему нападающие Андреей и Сергей Костицыны покинули клуб, сообщает
Братья Костицыны подписали контракты с «горняками» в конце июля. Накануне «Шахтер» объявил о расставании с хоккеистами. В Кубке Салея Сергей провел семь матчей и набрал 5 очков (4+1), Андрей в шести встречах отметился двумя голевыми передачами.
«Что касается расставания с братьями Костицыными, то это их решение. Изначально была договоренность, что они сыграют за нас в Кубке Салея. Теперь ищут более выгодные контракты», — рассказал Файков.
По его словам, выступление нападающих в Кубке Салея руководство «горняков» рассматривало скорее «для популяризации хоккея». «Ясно же, что они хотят лучших условий, чем мы можем им предложить», — добавил он.
Специалист отметил, что вполне доволен выступлением Костицыных в Кубке Салея. «И отношение к делу, и поведение в раздевалке меня устраивало», — пояснил Файков.
Кроме Костицыных, «Шахтер» покинули еще двое нападающих — Радослав Савицки и Герман Поддубный.