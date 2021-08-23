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Фоторепортажи
18Сборная России вернулась из Токио
7ФК «Уфа» в домашнем матче отнял очки у чемпиона России
09:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021

Женская сборная России во втором матче группового этапа чемпионата мира-2021 уступила Канаде со счетом 1:5.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Единственную шайбу у россиянок забросила Ольга Сосина. Во втором периоде Россия пропустила три шайбы, после этого место Надежды Морозовой в воротах заняла Анна Пругова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче группы россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.

В следующем матче сборная России 24 августа (21.00 мск) встретится с США, Канада на следующий день сыграет со Швейцарией.

Женский ЧМ-2021 проходит в Калгари с 20 августа по 1 сентября. Сборная России в группе A встретится с США, Финляндией, Канадой и Швейцарией.

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