Сборная Канады разгромила российских хоккеисток на ЧМ-2021

Единственную шайбу у россиянок забросила Ольга Сосина. Во втором периоде Россия пропустила три шайбы, после этого место Надежды Морозовой в воротах заняла Анна Пругова.

В первом матче группы россиянки обыграли Швейцарию со счетом 3:1.

В следующем матче сборная России 24 августа (21.00 мск) встретится с США, Канада на следующий день сыграет со Швейцарией.