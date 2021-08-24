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12:58 (мск), источник: Vesti.kz

Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею

Стали известны полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По итогам предварительного раунда в финальную часть турнира прошли «Сарыарка», «Бейбарыс», «Актобе» и «Торпедо».

Первую путевку в финал разыграют «Бейбарыс» и «Актобе», а за вторую поборются «Сарыарка» и «Торпедо» в 19:00.

Полуфинальные матчи пройдут 25 августа в Караганде. Финал пройдет 26 августа.

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