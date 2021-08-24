Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею

По итогам предварительного раунда в финальную часть турнира прошли «Сарыарка», «Бейбарыс», «Актобе» и «Торпедо».

Первую путевку в финал разыграют «Бейбарыс» и «Актобе», а за вторую поборются «Сарыарка» и «Торпедо» в 19:00.