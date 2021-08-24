Определились полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею
Стали известны полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стали известны полуфиналисты Кубка Казахстана по хоккею, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По итогам предварительного раунда в финальную часть турнира прошли «Сарыарка», «Бейбарыс», «Актобе» и «Торпедо».
Первую путевку в финал разыграют «Бейбарыс» и «Актобе», а за вторую поборются «Сарыарка» и «Торпедо» в 19:00.
Полуфинальные матчи пройдут 25 августа в Караганде. Финал пройдет 26 августа.