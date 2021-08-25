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00:05 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеистки проиграли команде США в матче чемпионата мира

ТАСС, 24 августа. Женская сборная России по хоккею проиграла команде США со счетом 0:6 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

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В составе победителей шайбы забросили Бритта Кёрл (12-я минута), Хилари Найт (24), Ли Стеклейн (38), Келли Паннек (43), Эбби Мёрфи (47), Джесси Комфер (48). Найт забросила 45-ю шайбу на чемпионатах мира и побила рекорд американки Кэмми Гранато, державшийся с 2005 года.

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Сборные России и США выступают в группе A, в следующем матче россиянки 25 августа сыграют с командой Финляндии, американки 26 августа встретятся с командой Канады. Все сборные группы А выйдут в плей-офф. Первое место занимает сборная США (9 очков), далее идут команды Канады (6 очков, 2 матча), России (3), Финляндии и Швейцарии (обе — 0 очков, 2 матча).

В матче группы B сборная Чехии во вторник обыграла японок (4:0). В этой группе выступают сборные Чехии (9 очков, 3 матча), Германии (6, 2), Японии (3, 2), Венгрии (0, 2) и Дании (0, 3), в плей-офф из группы В выйдут три лучшие сборные.

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Групповой этап завершится 26 августа, плей-офф пройдет с 28 по 31 августа. Лидером по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады (10 титулов), на счету команды США девять выигранных финалов, только эти две команды становились чемпионами мира. На счету российских хоккеисток три бронзовые медали мировых первенств (2001, 2013, 2016).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) россиянки выступают на турнире под флагом Олимпийского комитета России, вместо гимна в случае побед звучит фрагмент Первого концерта Петра Чайковского.

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