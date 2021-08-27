Вудкрофт: Попасть на Олимпиаду — непростая задача. Мы должны справляться с такими невзгодами

— Не тот результат, на который мы надеялись. Но это не отменяет нашей задачи на следующие две игры. Мы должны выйти и победить завтра, а потом через день обыграть Словакию. Мы все еще сохраняем шансы. Не тот старт, к которому мы стремились. Но мы много говорили о том, какие неудачи нас могут ждать на таком скоротечном турнире. Говорили о том, как с ними справляться. Мы пообщались после игры о том, что должны принять этот удар. Мы не должны опускать голову, мы должны перестроиться и сфокусироваться на том, как мы отреагируем на эту неудачу. Лично для меня это очень интересно: как мы сможем ответить на этот вызов. Мы знали, что на этом турнире не будет просто. Я говорил об этом с самого начала. Попасть на Олимпиаду — непростая задача. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны справляться с такими невзгодами, обсуждали этот момент перед турниром.