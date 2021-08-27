Вудкрофт: Попасть на Олимпиаду — непростая задача. Мы должны справляться с такими невзгодами
Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт порассуждал о причинах поражения от команды Польши (0:1) на старте олимпийской квалификации.
Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт порассуждал о причинах поражения от команды Польши (0:1) на старте олимпийской квалификации.
— Не тот результат, на который мы надеялись. Но это не отменяет нашей задачи на следующие две игры. Мы должны выйти и победить завтра, а потом через день обыграть Словакию. Мы все еще сохраняем шансы. Не тот старт, к которому мы стремились. Но мы много говорили о том, какие неудачи нас могут ждать на таком скоротечном турнире. Говорили о том, как с ними справляться. Мы пообщались после игры о том, что должны принять этот удар. Мы не должны опускать голову, мы должны перестроиться и сфокусироваться на том, как мы отреагируем на эту неудачу. Лично для меня это очень интересно: как мы сможем ответить на этот вызов. Мы знали, что на этом турнире не будет просто. Я говорил об этом с самого начала. Попасть на Олимпиаду — непростая задача. И мы должны быть готовы к этому. Мы должны справляться с такими невзгодами, обсуждали этот момент перед турниром.
Надеюсь, наши лидеры в раздевалке направят команду в правильном направлении. Сегодня у нас многое получалось. Мы просто не смогли отыскать ключ к их вратарю. Мы знали, чего ожидать от соперника, понимали, как он будет играть. Мы сделали все, что могли, кроме того, чтобы забросить шайбу. Иногда такое случается. Это хоккей. Я говорил ребятам, что не бывает психологических побед на таких турнирах, важен только счет на табло. Мы должны это понять. Самое главное — как мы отреагируем на эту неудачу.
— Следующая игра уже завтра. Собираетесь
— Важно восстановиться к завтрашней игре. Тренеры будут делать свою работу. Анализировать матч, анализировать комбинации, работу звеньев. И внести необходимые изменения. Неважно, это структурные или персональные изменения, — цитирует Вудкрофта hockey.by.