Латвию и Беларусь ждут финалы за путёвку в Китай. Итоги 2-го тура квалификации к Олимпиаде

Хоккейный турнир на Олимпийских играх в Китае пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Восемь лучших команд в мировом рейтинге по состоянию на 2019 год получили автоматическое место на Олимпийских играх. Рейтинг ИИХФ был рассчитан на основе выступлений сборных на пяти турнирах (ЧМ-2016, ЧМ-2017, ОИ-2018, ЧМ-2018 и ЧМ-2019). В результате подсчётов в Пекин уже отобрались сборные Канады, России, Швеции, Финляндии, США, Чехии, Германии и Швейцарии. Ещё одним участником на правах хозяев турнира стала сборная Китая.

Остальные команды имели возможность попасть на Игры через специальные квалификационные турниры. Олимпийская квалификация стартовала в ноябре 2019 года. С тех пор состоялось уже три турнира, в результате которых в финальный раунд квалификации пробились 12 команд. Финальная квалификация изначально должна была пройти с 27 по 30 августа 2020 года в трёх группах в Братиславе (Словакия), Риге (Латвия) и Осло (Норвегия). В связи с пандемией COVID-19 сроки были перенесены ровно на год — на 26—29 августа 2021 года. Путёвку в Пекин получат только победители групп. 27 августа в трёх европейских столицах были сыграны матчи второго тура.

Группа A (матчи в Братиславе)

Стартовый матч заключительного этапа олимпийского отбора обернулся настоящим холодным душем для сборной Беларуси. Подопечные Крэйга Вудкрофта потерпели минимальное поражение во встрече с командой Польши (0:1). В столицу Словакии белорусы прибыли в своём сильнейшем составе, однако в четверг игра у команды Вудкрофта откровенно не сложилась. После поражения от Польши белорусские хоккеисты поставили себя на грань пропасти, и в матче с командой Австрии их устраивала исключительно победа в основное время.

После первого периода белорусы проигрывали (0:2), но во втором отрезке им удалось переломить ход неудачно складывающейся встречи. На самом старте второго отрезка нападающий «Трактора» Андрей Стась прервал затянувшуюся безголевую серию своей команды, после чего белорусов буквально прорвало. Ещё до перерыва дубль оформил главная звезда белорусского хоккея современности Егор Шарангович, а следом за дело взялись натурализованные игроки — Шейн Принс и Джефф Плэтт. В заключительном периоде белорусы хладнокровно довели дело до победного результата (5:2), благодаря чему сохранили надежду на поездку в Пекин. В свою очередь, австрийцы утратили даже теоретические шансы на завоевание олимпийской лицензии.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFW1pWJiY4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В вечернем слоте хозяева группы — сборная Словакии — одержали уверенную победу в матче с Польшей (5:1). В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек и новичок «Авангарда» Петер Цегларик, признанный лучшим нападающим минувшего чемпионата мира. Ещё по голу в активе Кристиана Поспишила, Милоша Романа и Адама Ружички. После этого поражения поляки уже потеряли возможность подняться выше второго места в своей группе, но при этом их оставшийся матч с Австрией напрямую повлияет на окончательную расстановку команд.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFxVKxAT-s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFxVKxAT-s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFxVKxAT-s/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа B (матчи в Риге)

В 2019 году сборная Франции вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира, в драматичном матче проиграв команде Великобритании. Ситуация с коронавирусом лишила команду Филиппа Бозона шанса на возвращение в элиту на целую четырёхлетку (ЧМ-2020 был отменён, на ЧМ-2021 не было вылета, а значит, вернуться на ЧМ французы смогут только в 2023 году), однако попадание на Олимпиаду является для них вполне выполнимой задачей. В Ригу «Ле Блюз» приехали в своём сильнейшем составе — в заявке оказались все энхаэловцы Антуан Руссель, Пьер-Эдуар Белльмар, Александр Тексье, а также форвард «Автомобилиста» Стефан Да Коста.

В первом матче отбора французы одержали волевую победу над командой Венгрии (5:3). На следующий день подопечные Бозона подкрепили свой стартовый успех, переиграв аутсайдера своей группы — сборную Италии (2:0). Главным героем встречи стал один из ветеранов французского хоккея — 34-летний нападающий Саша Трей. Многолетний лидер национальной команды оформил дубль в ворота Андреаса Бернарда и с тремя шайбами вошёл в число лидеров в гонке снайперов заключительного этапа олимпийской квалификации. Французы добились максимально возможного результата (шесть очков в двух матчах), а итальянцы распрощались с олимпийской мечтой. В последний раз они принимали участие в главном турнире четырёхлетия в 2006 году, когда Италия принимала Олимпийские игры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFUoEPrG9M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFUoEPrG9M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFUoEPrG9M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь, сборная Латвии учинила настоящий разгром команде Венгрии. Подопечные Харийса Витолиньша разразились девятью заброшенными шайбами, восемь из которых влетели в ворота венгерской команды в заключительном периоде. После 40 минут игры хозяева группы вели с минимальным счётом (1:0) благодаря точному броску защитника «Сочи» Яниса Якса. На старте третьего периода отличился форвард «Сан-Хосе Шаркс» Рудольф Балцерс, после чего шайбы посыпались как из рога изобилия.

Поймавший кураж Балцерс в итоге записал на свой счёт хет-трик, а дублями отметились форвард «Питтсбург Пингвинз» Теодор Блюгерс и экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Рональд Кениньш. Ещё одна шайба в активе Родриго Аболса, а голкипер сборной Иварс Пунненовс оформил второй шат-аут подряд. Примечательно, что за весь матч игроки сборной Латвии ни разу не нарушили правил, тогда как соперник нахватал 14 штрафных минут.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFv99wFgHj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFv99wFgHj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFv99wFgHj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Группа C (матчи в Осло)

По схожему сценарию в Осло прошёл матч сборных Дании и Южной Кореи. Азиатские хоккеисты открыли счёт в середине первого периода, после чего в их ворота влетело 11 шайб подряд. Мучения основного голкипера корейцев Мэтта Далтона, известного по своим выступлениям в КХЛ за «Нефтехимик» и «Витязь», закончились после семи пропущенных шайб, а ещё четыре гола пришлись на долю его сменщика. Датчане приехали в столицу Норвегии в своём лучшем составе (если вынести за скобки отсутствие голкипера Фредерика Андерсена), и лидеры команды Хайнца Элерса на данный момент сполна оправдывают своё реноме.

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд оформил хет-трик, а сын главного тренера сборной Николай Элерс завершил встречу с шестью результативными действиями. Форвард «Виннипег Джетс» дважды отличился самостоятельно и ещё четыре раза ассистировал партнёрам. После двух туров на счету 25-летнего нападающего 8 (4+4) очков — и он является лучшим бомбардиром заключительного этапа отбора. Также очень ярко себя проявил и ещё один игрок из Северной Америки — форвард системы «Сан-Хосе» Йоахим Блихфельд, сумевший забросить две шайбы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFiEewND0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFiEewND0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFiEewND0C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by IIHF (@iihfhockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В заключительном матче игрового дня норвежцы выдали мощный старт, отгрузив в ворота Словении три шайбы за 10 минут первого периода. Словенцы ещё до перерыва сократили дефицит до минимума, тем самым возродив в игре интригу. Однако во втором периоде главная звезда сборной Норвегии Матс Цуккарелло реализовал буллит, вновь позволив своей команде продолжать матч с комфортным перевесом. Гол нападающего «Миннесоты Уайлд» оказался одним из ключевых эпизодов встречи, следом отличились Матис Олимб и Матс Россели Ольсен, и исход матча уже не вызывал больших сомнений, даже несмотря на два гола словенцев в начале третьего периода. Окончательный счёт установил Кристиан Косастуль.

Турнирная ситуация в олимпийском отборе

По итогам двух игровых дней борьбу за олимпийские лицензии продолжают шесть команд (Словакия, Беларусь, Латвия, Франция, Дания, Норвегия), тогда как другие шесть сборных (Австрия, Польша, Италия, Венгрия, Словения, Южная Корея) уже утратили всяческие шансы на попадание в Пекин. С точки зрения турнирной ситуации самая простая для понимания картина сложилась во второй (Рига) и третьей (Осло) группах. Победитель забирает всё. Именно так произойдёт 29 августа в матчах Латвия — Франция и Норвегия — Дания, где победители гарантируют себе заветные билеты в Китай. Два других матча в этих группах не несут в себе никакого практического смысла.

В братиславской группе хозяевам достаточно просто перевести матч с Беларусью за пределы основного времени, чтобы отобраться на Олимпиаду. Однако в случае победы подопечных Вудкрофта в основное время расклад в группе может сильно запутаться. Если в первом матче игрового дня поляки потеряют хотя бы балл в матче с Австрией, тогда белорусы займут первое место в квартете за счёт победы над словаками в очном матче. Но, если поляки всё-таки сумеют одолеть австрийцев за три периода, тогда три команды могут набрать одинаковое количество очков (по шесть) и на первый план выйдет разность шайб в личных встречах (без учёта игр с Австрией). В этом случае белорусам необходимо не просто побеждать Словакию, а обыгрывать её с разницей в три шайбы и более. Примечательно, что на свой матч белорусы будут выходить, уже зная результат поляков, так что команда Вудкрофта будет отчётливо понимать, что ей нужно сделать для завоевания лицензии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CTFehSvIJ1X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CTFehSvIJ1X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CTFehSvIJ1X/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккей Беларуси (@hockey.by)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание на 29 августа:

Венгрия — Италия

Словения — Южная Корея

Польша — Австрия

Латвия — Франция

Норвегия — Дания

Словакия — Беларусь