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30«Спартак» против Парфенова: красно-белые упустили победу в Туле
09:31 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная Канады по хоккею впервые с 2012 года стала чемпионом мира

ТАСС, 1 сентября. Сборная Канады со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду США в финальном матче чемпионата мира по хоккею среди женских команд. Турнир прошел в канадском Калгари.

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Источник: AFP 2021
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В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Брианн Дженнер (25-я минута), Джейми Ли Рэттрей (27) и Мари-Филип Пулен (68). У проигравших дважды отличилась Александра Карпентер (10, 13), выступающая за команду Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) «КРС Ванке Рэйз».

Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за бронзовые медали обыграла швейцарок со счетом 3:1. Сборная России заняла пятое место и сохранила место в элитной группе. В матче за пятую строчку россиянки переиграли японок со счетом 2:0.

Сборная Канады впервые с 2012 года завоевала золотые медали чемпионата мира. После этого пять побед подряд одержали американки.

Канадки выиграли 11-й титул и являются лидерами по этому показателю, в активе американок девять побед на чемпионатах мира.
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Мировое первенство среди женских сборных прошло в 20-й раз, прошлогодний турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Только один раз в решающем матче не встречались сборные Канады и США. В финале турнира 2019 года американские хоккеистки переиграли команду Финляндии со счетом 2:1 по буллитам.

Следующий чемпионат мира среди женских команд пройдет в 2023 году. Женские мировые первенства не проводятся в годы Олимпийских игр. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. На Олимпиадах канадские хоккеистки завоевали четыре золотые медали, американские — две.

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