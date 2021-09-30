Великолепная «пятерка» и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста

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Стоит отметить, что североамериканская красавица защищала ворота команды «Блюуотер Хокс» из Онтарио, выступающей в Провинциальной женской хоккейной лиге. Вообще хоккей в Канаде это что-то сродни культу, поэтому юные мальчики и девочки как правило мечтают связать свою жизнь именно с этим видом спорта. Так случилось и с маленькой Микайлой из скромного Вудбриджа. Она шла к своей цели, параллельно получив образование. Но с возрастом интерес к хоккею стал угасать, а вместе с этим появлялось желание попробовать что-то новое. Тем более неофициальный статус «самой сексуальной хоккеистки мира» обязывал пользоваться своим шансом.

21 апреля 2019 года Микайла объявила о завершении спортивной карьеры. Эту дату принято считать черным днем хоккея. Шутка! На самом деле девушка окончательно решила связать свою жизнь с более перспективными и высокооплачиваемыми проектами в модельном бизнесе, и тут пришлось делать выбор, который оказался не в пользу профессионального спорта.

«Дорогой хоккей, пришло время сказать прощай, время перевернуть эту страницу в моей жизни и начать новую главу. Впервые ты не будешь в центре моего внимания. Я благодарна за места, которые мне удалось посетить, за друзей, которых мне удалось встретить, и за опыт, который я получила. Спасибо за все!» — говорится в трогательном посте Демайтер на ее странице в Instagram.

Сейчас канадке 21 год и у нее началась новая глава в жизни. Она облачилась в весьма откровенные наряды, а хоккейную амуницию теперь надевает только по очень большим праздникам, либо ради специальных тематических фотосессий, дабы предаться меланхолии и поностальгировать о былых временах.

Новое амплуа Микайлы только повысило интерес к ее персоне, о чем наглядно говорит многократное увеличение числа подписчиков в ее Instagram: скоро эта цифра должна пробить миллион. Девушка также развивает свой TikTok, в котором у нее 600 тысяч фолловеров.