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16:55 (мск), источник: Lenta.Ru

IIHF отстранил главу белорусского хоккея за угрозы в адрес спортсменов

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

Решение IIHF продиктовано высказываниями Баскова в адрес белорусских спортсменов. В федерации посчитали, что он угрожает атлетам, выступающим против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Басков отстранен на пять лет.

В январе 2021-го Белоруссию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею, который она должна была принимать вместе с Латвией. IIHF объяснила решение неспособностью гарантировать безопасность участникам турнира и болельщикам.

На Олимпиаде в Токио разгорелся скандал из-за отстранения из сборной Белоруссии легкоатлетки Кристины Тимановской. После критики в адрес руководства национальной команды спортсменка была выведена из состава сборной, на нее было оказано давление со стороны спортивных чиновников. Международный олимпийский комитет (МОК) вмешался в ситуацию. Тимановская не была депортирована из Токио в Белоруссию, вместо этого легкоатлетка отправилась в Польшу.

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