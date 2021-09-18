49-летний Ягр вернулся на лед после травмы и забил гол за «Кладно»
Нападающий Яромир Ягр провел матч за «Кладно» и сумел забить гол «Либерецу» в середине первого периода.
Нападающий Яромир Ягр провел матч за «Кладно» и сумел забить гол «Либерецу» в середине первого периода.
Отметим, что 49-летний хоккеист вернулся на лед после травмы, полученной в начале сентября в товарищеском матче со «Славией».
Шайба Ягра не помогла «Кладно» победить. Команда уступила со счетом 2:3 и по-прежнему не может одержать победу в чемпионате Чехии.