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10:51 (мск), источник: Sport24

49-летний Ягр вернулся на лед после травмы и забил гол за «Кладно»

Нападающий Яромир Ягр провел матч за «Кладно» и сумел забить гол «Либерецу» в середине первого периода.

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Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Отметим, что 49-летний хоккеист вернулся на лед после травмы, полученной в начале сентября в товарищеском матче со «Славией».

Шайба Ягра не помогла «Кладно» победить. Команда уступила со счетом 2:3 и по-прежнему не может одержать победу в чемпионате Чехии.

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