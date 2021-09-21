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11:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Международной федерации хоккея назвал ошибкой объятия с Лукашенко

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Спортивного функционера цитирует Blick.

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Источник: AFP 2021

Фазель назвал ошибкой объятия с Лукашенко во время встречи. «Я должен это признать. Все исходило из благих намерений, но все пошло не так. Мне пришлось прятаться несколько дней. Последовавшая за этим буря была необычайно сильной», — сказал президент IIHF.

Встреча Фазеля и Лукашенко состоялась в январе 2021 года. Стороны обсуждали организацию чемпионата мира, который должен был пройти в Минске и Латвии. После встречи с президентом Белоруссии Фазель подвергся критике.

18 января Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира. Причиной послужила сложная политическая обстановка в стране. Турнир приняла Латвия. Чемпионом мира стала сборная Канады, обыгравшая в финале Финляндию со счетом 3:2. Бронзовые медали завоевала команда США, разгромившая Германию — 6:1.

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