Президент Международной федерации хоккея назвал ошибкой объятия с Лукашенко

Фазель назвал ошибкой объятия с Лукашенко во время встречи. «Я должен это признать. Все исходило из благих намерений, но все пошло не так. Мне пришлось прятаться несколько дней. Последовавшая за этим буря была необычайно сильной», — сказал президент IIHF.