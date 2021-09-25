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13:47 (мск), источник: РБК

Поддержанный Россией кандидат проиграл выборы главы IIHF

68-летний француз Люк Тардиф сменил на этом посту Рене Фазеля, который возглавлял IIHF c 1994 года. Поддерживаемый Россией немец Франц Райндль занял на выборах второе место.

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Источник: Reuters

Француз Люк Тардиф избран президентом Международной федерации хоккея (IIHF). Выборы прошли в субботу на конгрессе IIHF в Санкт-Петербурге.

На эту должность также претендовали Франц Райндль (Германия), Петр Бржиза (Чехия), Хенрик Бах-Нильсен (Дания) и Сергей Гончаров (Белоруссия).

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Для победы было необходимо набрать более 50% голосов. В первом туре Тардиф и Райндль получили 29 голосов (28,1%), Гончаров — 19 (18,4%), Бах-Нильсен — 18 (17,4%), Бржиза — 8 (7,7%). Занявший последнее место кандидат выбывал из гонки.

Во втором туре Тардиф получил 38 голосов, Райндль — 34, Гончаров — 21, Бах-Нильсен — 12. В третьем Тардиф набрал 51 голос, Райндль — 34, Гончаров — 20. В четвертом туре Тардиф получил 67 голосов, Райндль — 39.

Россия на выборах поддерживала Райндля, говорили источники РБК, близкие к ФХР.

Рене Фазель возглавлял IIHF с 1994 года. Осенью 2018-го он заявил об отказе идти на новый срок. Швейцарец должен был покинуть пост еще в сентябре прошлого года, но из-за пандемии коронавируса выборы перенесли.

Тардифу 68 лет. Он возглавляет Федерацию хоккея Франции с 2006 года, с 2008-го является казначеем IIHF.

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