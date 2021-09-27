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11:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Фетисов оценил выбор нового главы Международной федерации хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил недоумение избранием Люка Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом пишет KP.RU.

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Источник: РИА "Новости"

По оценке спортсмена, победа этого кандидата оказалась неожиданной.

Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали, мне кажется.
Вячеслав Фетисов
двукратный олимпийский чемпион по хоккею

25 сентября на избрание Тардифа отреагировал президент России Владимир Путин. Он позвонил французу и поздравил его с победой на выборах.

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Тардиф был избран новым президентом IIHF ранее в тот же день на конгрессе федерации в Санкт-Петербурге. Он набрал 67 голосов (63,21 процента). Немец Франц Райндль с 39 голосами (37 процентов) занял второе место.

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