Фетисов оценил выбор нового главы Международной федерации хоккея
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил недоумение избранием Люка Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом пишет KP.RU.
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил недоумение избранием Люка Тардифа на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом пишет KP.RU.
По оценке спортсмена, победа этого кандидата оказалась неожиданной.
Мы рассчитывали точно на другого президента. И были уверены, что так и будет. Но опять что-то недоработали, мне кажется.
25 сентября на избрание Тардифа отреагировал президент России Владимир Путин. Он позвонил французу и поздравил его с победой на выборах.
Тардиф был избран новым президентом IIHF ранее в тот же день на конгрессе федерации в Санкт-Петербурге. Он набрал 67 голосов (63,21 процента). Немец Франц Райндль с 39 голосами (37 процентов) занял второе место.