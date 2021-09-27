Новый глава IIHF осудил украинского хоккеиста за расистское поведение

«Кременчук» в воскресенье победил «Донбасс» со счетом 3:2. На 36-й минуте матча Денискин получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца игры за расистский жест в адрес американца Джейлена Смерека. Денискин почистил перед темнокожим хоккеистом «Донбасса» невидимый банан и сделал вид, что его ест.

«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет надлежащим образом наказано», — приводит заявление Тардифа пресс-служба IIHF.

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После игры Федерация хоккея Украины сообщила, что вынесет этот инцидент на рассмотрение дисциплинарного комитета. Сам Денискин принес публичные извинения за свой поступок.