Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
ОТ
65
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Сочи
21
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Амур
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
Локомотив
14
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сибирь
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Трактор
52
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новый глава IIHF осудил украинского хоккеиста за расистское поведение

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Новый президент Международной федерации хоккея (IIHF) француз Люк Тардиф осудил расистский жест украинского хоккеиста «Кременчука» Андрея Денискина, показанный им во время матча Украинской хоккейной лиги.

Наверх

«Кременчук» в воскресенье победил «Донбасс» со счетом 3:2. На 36-й минуте матча Денискин получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца игры за расистский жест в адрес американца Джейлена Смерека. Денискин почистил перед темнокожим хоккеистом «Донбасса» невидимый банан и сделал вид, что его ест.

«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет надлежащим образом наказано», — приводит заявление Тардифа пресс-служба IIHF.

Во время загрузки произошла ошибка.

После игры Федерация хоккея Украины сообщила, что вынесет этот инцидент на рассмотрение дисциплинарного комитета. Сам Денискин принес публичные извинения за свой поступок.

«Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба “Донбасс” Джейленом Смереком. Во время матча “Кременчук” — “Донбасс”, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные», — приводятся слова Денискина на сайте Украинской хоккейной лиги.

 Великолепная 'пятерка' и вратарь: она бросила хоккей из-за пышного бюста
Шесть спортсменок вошли в сотню самых сексуальных женщин России
Возрастное ограничение 18+
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче чемпионата России
Владислав Третьяк: Контракт со Знарком еще не подписан
Тренер «ПСЖ» прокомментировал конфликт между Мбаппе и Неймаром
«Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
Чемпион мира по футболу дисквалифицирован
СМИ: Криштиану Роналду хочет стать тренером «Манчестер Юнайтед»
Чемпион UFC рассказал о причинах отказа от боя с Петром Яном
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь