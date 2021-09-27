Новый глава IIHF осудил украинского хоккеиста за расистское поведение

«Кременчук» в воскресенье победил «Донбасс» со счетом 3:2. На 36-й минуте матча Денискин получил дисциплинарный штраф и был удалён с площадки до конца игры за расистский жест в адрес американца Джейлена Смерека. Денискин почистил перед темнокожим хоккеистом «Донбасса» невидимый банан и сделал вид, что его ест.
«IIHF самым решительным образом осуждает действия Андрея Денискина. В нашем спорте и обществе нет места такому откровенно расистскому и неспортивному жесту. Это прямое нападение на идеалы и ценности нашей игры, и мы обеспечим проведение всех необходимых расследований нарушений этики, чтобы гарантировать, что такое поведение будет надлежащим образом наказано», — приводит заявление Тардифа пресс-служба IIHF.
После игры Федерация хоккея Украины сообщила, что вынесет этот инцидент на рассмотрение дисциплинарного комитета. Сам Денискин принес публичные извинения за свой поступок.
«Хочу выразить публичные извинения перед игроком хоккейного клуба “Донбасс” Джейленом Смереком. Во время матча “Кременчук” — “Донбасс”, я, находясь в негативных эмоциях, показал жест, который кто-то может считать как оскорбление в расовой принадлежности. Я уважаю всех людей независимо от их расовой или национальной принадлежности. Эмоции на хоккее, к сожалению, бывают разные», — приводятся слова Денискина на сайте Украинской хоккейной лиги.