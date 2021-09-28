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16:19 (мск), источник: Lenta.Ru

РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова.

Россия
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Источник: РИА "Новости"
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Марков уже завершил профессиональную карьеру, но агентство отстранило его на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — игрок не отчитывался о своем местонахождении. Таким образом, экс-спортсмен числился в пуле допинг-тестирования.

Марков — чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Также на его счету две бронзы на мировых первенствах. Марков выступал за национальную команду с 1999 по 2016 год. Карьеру он завершил в 2020 году.

На клубном уровне Марков известен по выступлениям за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс», а также отечественные «Динамо», «Ак Барс» и «Локомотив». В 2018-м он стал обладателем Кубка Гагарина.

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