РУСАДА дисквалифицировало чемпиона мира по хоккею

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Марков уже завершил профессиональную карьеру, но агентство отстранило его на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — игрок не отчитывался о своем местонахождении. Таким образом, экс-спортсмен числился в пуле допинг-тестирования.

Марков — чемпион мира по хоккею в составе сборной России. Также на его счету две бронзы на мировых первенствах. Марков выступал за национальную команду с 1999 по 2016 год. Карьеру он завершил в 2020 году.