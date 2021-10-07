ФХР поздравила Путина с 69-летием: «Благодарим за поддержку хоккея. Желаем успехов в работе на благо России!»

«7 октября отмечает день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем Владимира Владимировича и благодарим за поддержку хоккея в нашей стране, за искреннюю любовь к нашему виду спорта. ⠀Желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо государства!» — говорится в сообщении в инстаграме ФХР.