ФХР поздравила Путина с 69-летием: «Благодарим за поддержку хоккея. Желаем успехов в работе на благо России!»
Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 69 лет.
Россия
Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с днем рождения. Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 69 лет.
«7 октября отмечает день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. Поздравляем Владимира Владимировича и благодарим за поддержку хоккея в нашей стране, за искреннюю любовь к нашему виду спорта. ⠀Желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо государства!» — говорится в сообщении в инстаграме ФХР.