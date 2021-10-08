Русский обладатель Нобелевской премии — большой фанат хоккея. Муратов отдал клюшку Харламова, чтобы спасти детей

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за усилия по защите свободы выражения мнений. Большое событие в отечественной журналистике и всей общественной жизни страны. А ещё Муратов — большой поклонник хоккея.

Родившись в Куйбышеве, новоявленный лауреат Нобелевской премии сам занимался хоккеем до 15 лет. Однако страшный перелом ноги поставил крест на его спортивных амбициях. Но это не мешало ему увлекаться любимой игрой и ходить на местный СКА. Иногда к аутсайдеру первой союзной лиги приезжал ЦСКА с Третьяком и другими хоккейными звездами. А какое-то время в Куйбышеве играл Сергей Гимаев. Там-то они с Муратовым и познакомились.

Муратов мечтал быть спортивным журналистом или комментатором. То есть прямо сейчас он мог быть нашим коллегой. Но жизнь повернулась иначе. После армии его, молодого корреспондента, отправляли в военные командировки: Карабах, Баку, Афганистан. Так и закрутилось. А в 1995 году появилась «Новая газета», сооснователем и почти бессменным главным редактором которой Муратов является.

Впрочем, не реализовав детские мечты, Муратов не отошел от хоккея. Хоккей стал его большим и, наверное, главным хобби. Любимые игроки главреда «Новой газеты» Андрей Василевский, Павел Дацюк и Сергей Мозякин. Последний, напомним, после прошлого сезона завершил профессиональную карьеру, а Дацюк до сих пор не принял решение о своем будущем. Видимо, скоро Муратову придется выбирать новых любимчиков.

Но № 1 для Муратова — Валерий Харламов. Его клюшку главред «Новой газеты» пожертвовал для благотворительного аукциона. Сумма, которую удалось выручить за такой раритет, пошла на дорогостоящую инъекцию для детей, больных спинальной мышечной атрофией. Клюшка Харламова ушла с молотка за сумму около $100 тысяч, после чего к благотворительной акции подключились крупные бизнесмены.

Клюшка Харламова оказалась у Муратова не просто так. Он настоящий коллекционер. В кабинете нобелевского лауреата около ста клюшек! Ягр и Яшин, Фетисов и Ларионов, Петров и Михайлов, Горди Хоу и Хендерсон, Лемье и Гретцки. Кого только среди экспонатов личного музея Муратова нет. За некоторые клюшки главный редактор «Новой газеты» отдавал десятки тысяч рублей, хотя на рынке они стоят гораздо-гораздо больше.

Талантливый человек, коим безусловно является Муратов, обязательно бы занял свою нишу в спортивной журналистике. Быть может, мы бы слушали его репортажи с Олимпийских игр или читали колонки как хоккейную азбуку. Но человек такой воли и храбрости должен заниматься чем-то более серьезным, чем подсчетом голов и секунд. Почти три десятка лет Муратов отстаивает свободу слова в стране и не бросает свое детище даже после убийств сотрудников. Спасибо вам, Дмитрий. А хоккей пусть остается отдушиной.