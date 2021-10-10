Хоккеист сборной Чехии U18 разбил стекло игроком сборной России после приёма

Как сообщает твиттер-аккаунт Федерации хоккея России, игрок сборной Чехии применил силовой приём и форвард сборной России Кирилл Долженков врезался в стекло, разбив его. В настоящий момент происходит замена стекла. Сообщается, что российский хоккеист в инциденте не пострадал.
В текущем матче с составе России отличились форварды Кирилл Долженков и Вячеслав Лекарев, а также защитник Кирилл Жуков.
Напомним, юниорские сборные Чехии и России проводят серию товарищеских матчей в чешском городе Пршибрам. Ранее подопечные Владимира Филатова одержали две победы со счётом 4:3 и 5:1.