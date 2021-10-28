Скандальное ограбление квартиры легендарного советского хоккеиста. У Мальцева украли медали, он подозревал знакомых

Александр Мальцев — легенда московского «Динамо» и рекордсмен сборной СССР по количеству сыгранных матчей (319) и заброшенных шайб (212). После окончания карьеры в 1984 году Мальцев продолжил искать необычные ощущения за пределами хоккейной площадки: через год он отправился в Афганистан, чтобы поддержать советских военных. Самолет, на котором летел прославленный советский форвард, попал под душманский обстрел, но в итоге пилотам удалось уйти из опасной зоны.

Мальцеву всегда было интересно посмотреть, как живут простые люди, поскольку хоккеисты большую часть своей жизни сидят на сборах и живут на базах. 2 апреля 2002 года Александр попал в ситуацию, в которой оказывались многие советские граждане. В тот день хоккейный мир поразила новость о том, что квартиру Александра Мальцева, в которой он хранил все свои деньги и награды, обокрали. По данным правоохранительных органов, ограбление было совершено в ночь на 2 апреля, когда прославленный советский форвард отдыхал вместе с женой за городом.

«Вот и съездили в первый раз в году на дачу в выходные. Вернулись с женой вечером в понедельник, а замки сломаны. Причем замки были хорошие, фирменные. Теперь вот ставлю новые, хотя не знаю зачем — все самое ценное из квартиры уже похищено. Воры забрали все, что я заработал за хоккейную карьеру: деньги, золото, бриллианты. Взяли то, что можно распихать по карманам. Оставили только крупные вещи: телевизор, магнитофон, видик… Сусанна (жена Мальцева, — прим. Sport24) в жуткой депрессии. Два дня отпаивал ее валидолом. Я стал нищим», — сокрушался бывший хоккеист сборной СССР.

Мальцев был уверен, что его ограбили по наводке: об их отъезде на дачу знали лишь самые близкие люди. И у Александра даже были подозрения — по его словам, наводку сделал человек из хоккейного мира. Но имя он не уточнял.

Все было сделано чисто — 30 марта в квартире Мальцева истек срок оплаты сигнализации, и на следующий же день грабители проникли в квартиру.

Ночью они отжали подъездную дверь, затем вскрыли железную дверь, ведущую в тамбур, объединяющий две квартиры. Замок был не тронут: как заявляли правоохранители, преступники просто подобрали к нему ключ. И этот факт еще сильнее бросает тень на всех близких людей хоккеиста: ключ Мальцевы всегда оставляли в коридоре, и грабители, очевидно, знали об этом.

Преступники не просто обокрали квартиру прославленного советского чемпиона, но и разгромили ее. Дверцы шкафов были сломаны, а все вещи, книги и посуда лежали на полу.

«Ладно, они взяли деньги, это понятно. Но зачем надо было громить квартиру? Ведь деньги и драгоценности они нашли сразу. Зачем они куражились надо мной?! Мне это нестерпимо обидно. Ведь я играл для этих людей. Мы, хоккеисты, столько сил и здоровья потратили, чтобы они испытывали чувство радости и гордости. Зачем они так? Мне просто хочется им в глаза посмотреть. На месте преступления были сотрудники милиции. Посмотрели, сказали, что будут работать, и удалились», — сказал Мальцев.

Интересно, что воры забрали олимпийские медали и перстень с легендарного матча между сборными СССР и Канады в 1972 году, а награды за победы на чемпионатах мира и российские ордена, которые можно опознать по номеру, они решили не трогать.

При этом сам Александр не верил, что грабителей удастся отыскать.

«Я не верю, что их найдут. Забрасывал удочку и в воровский мир, и к товарищам в органах. Никаких следов! Пока мне звонили только товарищи по клубу “Русское золото” и ребята, с которыми мы вместе когда-то выходили на лед. Все, что происходит, наводит на нехорошие мысли. Помните убийство Виктора Якушева, когда так и не нашли виновных, потом эту травлю на Олимпиаде, где наших ребят некому было защищать? Я прихожу к выводу, что спортсмены никому не нужны. Когда государственные деятели говорят, что мы гордость нации, в этих словах есть доля лукавства», — говорил разочарованный Мальцев.

Несмотря на все ужасные события, связанные с этой квартирой, Александр вместе с женой приняли решение не покидать ее и продолжили в ней жить.