Скандальная драка легендарных советских хоккеистов. Кузькин и компания монтировкой пробили голову таксисту

В истории отечественного хоккея было немало легендарных, скандальных, удивительных драк. Какие-то случались на льду, какие-то за его пределами. Совсем недавно Sport24 рассказывал о разборке Вячеслава Фетисова с кавказцами и о конфликте Александра Рагулина с Филом Эспозито на Суперсерии-72. Сегодня время вспомнить еще одну драку — в ней тоже принимали участие советские хоккеисты, только вот произошла она за пределами льда. Время действия — осень 1966-го, место действия — Москва. Поехали!

Сначала стоит представить главных действующих лиц:

Виктор Кузькин — 13-кратный чемпион СССР, 8-кратный чемпион мира, 3-кратный олимпийский чемпион. Кузькин, в отличие от многих своих партнеров, был максимально дисциплинирован вне хоккейной площадки, да и на ней почти всегда оставался джентльменом.

Евгений Мишаков — 8-кратный чемпион СССР, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный олимпийский чемпион. О себе он лучше всего однажды рассказал сам: «Многие соперники опасались 105-килограммового Сашку Рагулина, мой же вес тогда едва приближался к 90 килограммам. Но сам Рагулин боялся меня. Бывали моменты, когда приходилось его “воспитывать” — рука-то у меня была тяжелая. Хотя в жизни мы с ним были лучшими друзьями.

Олег Зайцев — 5-кратный чемпион СССР, 4-кратный чемпион мира, 2-кратный олимпийский чемпион.

Теперь необходимо познакомиться с обстоятельствами, которые сопровождали неприятный инцидент с участием игроков сборной СССР. Кузькин, Мишаков и Зайцев отмечали день рождения знакомого в ресторане «Аэропорт». Спортсмены засиделись за столом допоздна, а когда вышли на улицу, стали участниками конфликта с участием водителей такси. Дальше слово участникам эпизода и тем, кто о нем рассказывал в разные годы:

Федор Раззаков, автор книги «Российский хоккей: от скандала до трагедии»:

«Кто-то из гостей решил добраться до дома на такси, благо на площади машин с шашечками стояло несколько. Однако ни один из таксистов везти подвыпивших мужчин в разные концы города не решился. Будущих пассажиров сей факт возмутил, и началось выяснение отношений. Причем если сначала разговор шел в спокойных тонах, то потом он стал приобретать черты бурного выяснения отношений. А закончилось все элементарной дракой, на которую с разных сторон стали сбегаться толпы мужчин: как гостей, шедших с дня рождения, так и таксистов. Не мог остаться в стороне от этого процесса и Кузькин. Однако, когда он подбежал к дерущимся, драка уже заканчивалась. Причем без крови не обошлось: кто-то из гостей, отобрав у таксиста монтировку, ударил ею одного из противников по голове. Именно сей факт и усугубил ситуацию. Когда к месту происшествия подбежали милиционеры, которые дежурили неподалеку, они арестовали всех, кто был поблизости, в том числе и Кузькина».

Евгений Мишаков, хоккеист сборной СССР:

«Зайцев что-то не поделил с таксистом, завязалась ссора, Олега бросили на капот автомобиля и начали бить. Мы с Кузькиным бросились на подмогу. Таксистов восемь, нас трое. В неравной драке одному из них монтировкой пробили голову».

Владимир Морозов, джазовый музыкант:

«Мишаков, Кузькин и Рагулин вышли из ресторана “Аэропорт”, подошли к таксистам. Там же стоял то ли Герой Советского Союза, то ли какой-то ответственный работник. Так получилось, что таксисты хоккеистов послали. Вспыхнула драка. Кому-то дали по морде. А Герой написал телегу: “Что это, спортсменам все позволено?!” Дело забрала военная прокуратура».

Газета «Советский спорт»: