Михаил Грабовский назначен генменеджером сборных Белоруссии

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея страны.

Он будет отвечать за комплектование сборных, взаимодействие с хоккеистами и тренерами. Кроме того, Грабовский будет вести работу по развитию игроков института сборных команд.

В связи с новым назначением ему пришлось оставить тренерскую работу в минском «Динамо», однако он продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом «зубров» по вопросам комплектования сборных команд.

В регулярных чемпионатах НХЛ Грабовский сыграл 534 матча, в которых набрал 296 (125+171) очков. В плей-офф — 2 (0+2) очка в 10 поединках. Он четыре раза признавался лучшим хоккеистом Белорусии (2009, 2011, 2013, 2014).