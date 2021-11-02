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13:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Грабовский назначен генменеджером сборных Белоруссии

Экс-нападающий «Торонто» и «Айлендерс» Михаил Грабовский стал генеральным менеджером национальной и сборных команд Белоруссии.

Беларусь
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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея страны.

Он будет отвечать за комплектование сборных, взаимодействие с хоккеистами и тренерами. Кроме того, Грабовский будет вести работу по развитию игроков института сборных команд.

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В связи с новым назначением ему пришлось оставить тренерскую работу в минском «Динамо», однако он продолжит плотное взаимодействие с тренерским штабом «зубров» по вопросам комплектования сборных команд.

В регулярных чемпионатах НХЛ Грабовский сыграл 534 матча, в которых набрал 296 (125+171) очков. В плей-офф — 2 (0+2) очка в 10 поединках. Он четыре раза признавался лучшим хоккеистом Белорусии (2009, 2011, 2013, 2014).

На протяжении последних сезонов Грабовский входил в тренерский штаб минского «Динамо», в своем первом сезоне в клубе (2019/20) он также занимал пост спортивного директора «зубров». Кроме того, Грабовский ассистировал Крэйгу Вудкрофту на турнире Финальной олимпийской квалификации в августе 2021 года. С 18 мая специалист является заместителем председателя Комиссии спортсменов НОК Беларуси.

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