Крэйг Вудкрофт остался у руля сборной Беларуси по хоккею

«Цель ноябрьского сбора — просмотр максимального количества молодых игроков, чтобы дать им возможность проявить себя на международном уровне и, возможно, расширить перечень кандидатов для участия в чемпионате мира. В тренерский штаб Вудкрофта войдет Константин Кольцов, который хорошо зарекомендовал себя в работе с молодежью и уже имел опыт работы с командой в международных соревнованиях», — прокомментировал новый состав тренерского штаба генеральный менеджер сборных команд Михаил Грабовский.