Сборная России уступила Швеции на Кубке Карьяла, Мичков отметился лакросс-голом

Встреча завершилась победой шведов со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг.

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Матвей Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Его ассистентами стали Шакир Мухамадуллин и Артём Галимов.

Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте после передач Сергея Телегина и Арсения Коромыслова.

На 35-й минуте у шведов отличился Антон Ландер, на 47-й Клингберг оформил дубль.

Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.