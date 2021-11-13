Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Бостон
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
50
Хоккей. НХЛ
14.11
Баффало
Торонто
Хоккей. НХЛ
14.11
Виннипег
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
14.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
14.11
Каролина
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
14.11
Коламбус
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.11
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
14.11
Тампа-Бэй
Флорида
Хоккей. НХЛ
14.11
Даллас
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
14.11
Нэшвилл
Аризона
Хоккей. НХЛ
14.11
Колорадо
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
14.11
Вегас
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
14.11
Сиэтл
Миннесота
Все события
18:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России уступила Швеции на Кубке Карьяла, Мичков отметился лакросс-голом

Сегодня, 13 ноября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» сборная Швеции встречалась со сборной России.

Россия
Швеция
Наверх
Источник: ФХР

Встреча завершилась победой шведов со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг.

Читайте также
Мичков — самый молодой автор гола в истории сборных России и СССР по хоккею

Матвей Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Его ассистентами стали Шакир Мухамадуллин и Артём Галимов.

Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте после передач Сергея Телегина и Арсения Коромыслова.

На 35-й минуте у шведов отличился Антон Ландер, на 47-й Клингберг оформил дубль.

Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь