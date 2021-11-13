Финские хоккеисты одержали вторую победу на домашнем этапе Евротура

В их составе шайбы забросили Тони Раяла (вторая минута), Нико Оямяки (14), Йере Иннала (16) и Валттери Филппула (47). У чехов отличились Петр Котыдек (27) и Матей Блюмель (39).

Перед последним туром в активе финнов и шведов по шесть очков, обе команды обыграли россиян и чехов, у которых нет набранных баллов. В воскресенье россияне встретятся с чехами (начало игры в 14:30 мск), финны — со шведами (в 18:30 мск). Сборная Чехии является соперником команды России по групповому этапу олимпийского турнира.