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13 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Финские хоккеисты одержали вторую победу на домашнем этапе Евротура

Сборная Финляндии по хоккею победила команду Чехии во втором туре первого этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Финляндия
Чехия
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Источник: РИА "Новости"

Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В их составе шайбы забросили Тони Раяла (вторая минута), Нико Оямяки (14), Йере Иннала (16) и Валттери Филппула (47). У чехов отличились Петр Котыдек (27) и Матей Блюмель (39).

Перед последним туром в активе финнов и шведов по шесть очков, обе команды обыграли россиян и чехов, у которых нет набранных баллов. В воскресенье россияне встретятся с чехами (начало игры в 14:30 мск), финны — со шведами (в 18:30 мск). Сборная Чехии является соперником команды России по групповому этапу олимпийского турнира.

В прошлом году Кубок Карьяла выиграла сборная России. Команда является действующим победителем Евротура.

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