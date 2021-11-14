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11:43 (мск), источник: Прессбол

Демарш сборной Франции: после завершения матча с командой Беларуси трехцветные покинули лед до гимна в честь победителя

В заключительном матче «Турнира четырех наций» сборная Беларуси по хоккею обыграла французов со счетом 6:3.

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Источник: Hockey.by

После завершения игры сборная Франции демонстративно покинула лед еще до исполнения гимна в честь победителя.

Встреча изобиловала эмоциями, многочисленными столкновениями и рукоприкладством.

 Последнее место в группе, семь поражений подряд, антирекорд по пропущенным мячам — итоги квалификации ЧМ-2022 для сборной Беларуси
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