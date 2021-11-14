Демарш сборной Франции: после завершения матча с командой Беларуси трехцветные покинули лед до гимна в честь победителя
В заключительном матче «Турнира четырех наций» сборная Беларуси по хоккею обыграла французов со счетом 6:3.
В заключительном матче «Турнира четырех наций» сборная Беларуси по хоккею обыграла французов со счетом 6:3.
После завершения игры сборная Франции демонстративно покинула лед еще до исполнения гимна в честь победителя.
Встреча изобиловала эмоциями, многочисленными столкновениями и рукоприкладством.