«Он был парень заводной». Звезду советского хоккея ждали в НХЛ. Почему он бросил спорт и умер, не дожив до 40 лет?

Рижский самородок

Хатулев родился в 1955 году в Риге, хоккеем начал заниматься в местном «Динамо». Способности у него оказались выдающиеся, так что уже в 18 лет игрок дебютировал в основном составе. В команде Хатулеву повезло и с партнерами, и с главным тренером. Рижан возглавлял Виктор Тихонов, которого позже все узнают как наставника чемпионской сборной СССР. А вместе с Хатулевым шайбу по площадке гонял, например, форвард Хельмут Балдерис — спустя годы он так же блистал в национальной команде.

Хатулев, который начинал карьеру на позиции крайнего форварда, быстро обратил на себя внимание в сборной СССР. С юниорской командой в 1974 и 1975 годах Виктор выиграл чемпионат мира. Причем со второго турнира помимо золотой медали он увез звание лучшего нападающего, забросив шесть шайб и отдав три голевые передачи. Хатулева также включили в символическую сборную первенства — вместе с соотечественниками и будущими олимпийскими чемпионами Владимиром Мышкиным и Борисом Александровым.

В 1970-е (как, впрочем, и в остальные годы советского периода) рижское «Динамо» в чемпионате страны звезд с неба не хватало.

Виктор Тихонов | Источник: Lenta.Ru

Наивысшим достижением клуба было четвертое место в 1977-м, и по-настоящему выделялся в команде только Хатулев. Природа наградила хоккеиста внушительными физическими данными (рост под 190 сантиметров и 100 килограммов веса) и высокой скоростью, что позволяло ему действовать на фланге нападения, играя в силовой манере.



Тихонов, оценив незаурядные физические данные игрока, решил перевести Хатулева в оборону, что помогло его карьере заиграть новыми красками. Хоккейный интеллект и нацеленность на ворота вкупе с умением вести борьбу за шайбу, не нарушая правил, позволили Хатулеву стать одним из самых ярких игроков поколения.

Не припомню, чтобы Хатулев кого-то поймал на корпус. Все было гораздо хуже. Он встречал соперника в своей зоне. Не толкал его руками и не бил в лицо. Он просто подъезжал к нападающему, опустив руки, и корпусом подвозил несчастную жертву к борту Хельмут Балдерис бывший хоккеист рижского «Динамо» и сборной СССР

Когда же Тихонов отправился на повышение в московский ЦСКА, он, конечно, позвал с собой Хатулева. Однако защитник не захотел переезжать и продолжил карьеру в родном городе. Возможно, этот момент и стал для игрока роковым. В столичном клубе под руководством хорошо знакомого тренера условия для прогресса были бы явно благоприятнее.

Заокеанский прицел

За юниорским чемпионатом мира-1975, на котором блистал Хатулев, наблюдали специалисты со всего мира, в том числе из Северной Америки. Игра форварда настолько впечатлила скаутов из «Филадельфия Флайерс», что те решили задрафтовать его. 46 лет назад такой ход был настоящим безумием, ведь еще никому из советских спортсменов не удавалось уехать играть за рубеж из-за железного занавеса. Да, накануне турнира на Запад сбежали двое хоккеистов из Чехословакии, но в СССР провернуть такое было на порядок сложнее.

Долгое время считалось, что о предметном интересе клуба из НХЛ Хатулев узнал только спустя три года — в 1978-м, но сравнительно недавно известный канадский журналист Денис Гиббонс предположил, что это не так. Якобы хоккеист лично участвовал в переговорах после того самого юниорского чемпионата мира в 1975-м

Попытка уговорить Хатулева в итоге провалилась, и «Филадельфия» впустую потратила право выбора на драфте. А ведь манера игры этого динамовца действительно отлично подходила для НХЛ! И Виктор наверняка бы оказался там в конце 1980-х, когда советские хоккеисты массово потянулись за океан, однако к тому моменту защитник давно закончил со спортом.

Виктор Хатулев | Источник: Lenta.Ru

Гуляка и дебошир

Хатулев был одарен физически и технически, но характер оказался его слабым местом. Он очень быстро пристрастился к алкоголю, и загулы отнимали силы и время. Еще на юниорском ЧМ-1974 Хатулев вместе с другом Александровым устраивали мощные попойки, из-за которых их едва не выгнали из сборной. Ходили слухи и о том, что игрок мог легко игнорировать требования тренеров и даже пропускать занятия.

В «Динамо» за Хатулевым закрепилось прозвище Фикус. Остроумные партнеры провели параллель между тягой игрока к спиртному и цветком, который нужно регулярно поливать

В 1975-м Хатулева едва не наказали пятилетней дисквалификацией за пьяную драку. Но динамовцу повезло: на его защиту встал Тихонов. Дебоширу дали второй шанс, однако уже спустя год стало понятно, что игрок не сделал никаких выводов. Во время турне с рижским «Динамо» по Чехословакии Хатулев решил выяснить отношения с работниками гостиницы, будучи очень пьяным. Защитника досрочно отправили на родину, где он получил условную дисквалификацию на два года. Кроме того, хоккеиста показательно лишили звания мастера спорта СССР.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e76b9ebe572560905b69" data-vnd="e76b9ebe572560905b69" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e76b9ebe572560905b69" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но главный «подвиг» Хатулев все же совершил непосредственно на ледовой площадке. В январе 1979-го года «Динамо» играло с ЦСКА, а у защитника произошел конфликт с форвардом армейцев Владимиром Викуловым. Рижанин бросился на соперника, но в драку вмешался лайнсмен Михаил Галиновский. В итоге огромный кулак Хатулева нашел голову арбитра.

Хатулев парень заводной, у него кулаки больше моей головы. Он уже замахнулся для удара и остановиться не мог. Попал, что тут говорить. Отправил меня в нокдаун, я на лед сполз по Викулову, который стоял за мной. Не сразу удалось подняться. Меня потом Викулов благодарил: «Миша, мы с тобой молочные братья. Спас ты меня от смерти» Михаил Галиновский хоккейный судья

Говорят, тот матч по телевизору смотрел сам генсек Леонид Брежнев, который лично отдал распоряжение наказать Хатулева по всей строгости. Пожелавшие выслужиться спортивные чиновники пожизненно дисквалифицировали защитника, но затем решение изменили — игрок был вынужден пропустить лишь остаток сезона. Сам Хатулев тут же извинился за свой поступок. Он объяснял, что не собирался нападать на арбитра и произошедшее — досадная случайность.

Кошмар без хоккея

В 1981 году алкогольная зависимость окончательно взяла над Хатулевым верх. Тренеры и руководители «Динамо» устали мучиться с хоккеистом, а других желающих заполучить скандального игрока не нашлось. Сам он не придумал ничего лучше, чем завершить карьеру. На тот момент ему было всего 26 лет.

Виктор Хатулев (справа) | Источник: Lenta.Ru

В те годы заработки хоккеистов были гораздо скромнее современных, хотя Хатулев наверняка умудрился бы пропить гонорары любого размера. Пристроиться в хоккее ему не удалось, поэтому пришлось искать альтернативные источники заработка. Бывший игрок успел поработать таксистом и даже гравировщиком на кладбище, но и эти занятия едва ли могли сочетаться с промышленными масштабами употребления спиртного. Окончательно жизнь Хатулева пошла под откос в 1985-м, когда в автокатастрофе погибла его супруга. Экс-хоккеист вовсе перестал трезветь, и пределом мечтаний стала ставка сторожа.

Трагический конец был вопросом времени и пришел в октябре 1994 года. Тело спортсмена обнаружили на улице недалеко от склада, который он охранял. Признаков насильственной смерти не нашли — скорее всего, просто не выдержало сердце. Очевидцы рассказывали, что перед смертью Хатулев не выходил из запоя около месяца.

У него все могло сложиться в десять раз лучше. Думаю, он рано стал изменять хоккею, с режимом не все в порядке. Тоже смерть до срока — нашли на улице, сердце отказало. Хороший парень был, просто отличный. Безотказность и сгубила Петр Воробьев российский хоккейный тренер, бывший одноклубник Хатулева

В послужном списке игрока — 197 матчей в составе «Динамо», в которых он забросил 42 шайбы и отдал 47 результативных передач. За главную сборную СССР на крупных турнирах защитник так и не сыграл, но дважды вызывался на соревнования на призы газеты «Известия». В общей сложности он провел за «Красную машину» 12 матчей, в которых отметился одним голом. Уровень таланта позволял Хатулеву оставить гораздо более яркий след в истории отечественного, а может, и мирового хоккея, но судьба распорядилась иначе.

Еще у спортсмена осталась дочь. Сейчас она, кстати, играет в хоккей на полупрофессиональном уровне.