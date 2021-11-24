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12:34 (мск), источник: ТАСС

Канадцы могут пропустить Кубок Первого канала в случае ухудшения ситуации с ковидом

Турнир пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

Канада
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады по хоккею может пропустить Кубок Первого канала в Москве, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни.

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В первом матче Кубка Первого канала, который пройдет с 15-го по 19 декабря, канадские хоккеисты должны сыграть со сборной России. Этот турнир является этапом подготовки канадцев к Олимпийским играм 2022 года на тот случай, если Национальная хоккейная лига до 10 января примет решение не пускать своих игроков в Пекин в связи с возможным ухудшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», — сказал Ренни.

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняли в турнире пятое место. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4-го по 20 февраля 2022 года.

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