Канадцы могут пропустить Кубок Первого канала в случае ухудшения ситуации с ковидом

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады по хоккею может пропустить Кубок Первого канала в Москве, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Канадской хоккейной ассоциации Том Ренни.

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В первом матче Кубка Первого канала, который пройдет с 15-го по 19 декабря, канадские хоккеисты должны сыграть со сборной России. Этот турнир является этапом подготовки канадцев к Олимпийским играм 2022 года на тот случай, если Национальная хоккейная лига до 10 января примет решение не пускать своих игроков в Пекин в связи с возможным ухудшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

«У нас есть соглашение об участии сборной Канады в Кубке Первого канала, и мы благодарны, что нам предоставили эту возможность. Соответствующее соглашение заключено. В то же время мы знаем, что ситуация с пандемией сейчас является непредсказуемой, и, согласно договоренности, мы можем отказаться от участия в турнире», — сказал Ренни.