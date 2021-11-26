«Вечером Виктор не вернулся». Трагическая смерть великого хоккеиста Якушева

Фанатичная преданность хоккею

Якушев родился незадолго до начала Второй мировой войны, отец погиб на фронте, а мать работала в больнице. Тяжелое детство отложило отпечаток на характере Виктора. Он был спокойным и если говорил, то только по делу. Денег в семье было немного, и едва ли не единственной радостью жизни для него был хоккей.

Благо, что на футбольном стадионе «Юных пионеров» зимой заливали каток, где можно было проводить сутки напролет. Якушев так и делал и мечтал о карьере хоккеиста. В 18 лет он пришел на просмотр в московский «Локомотив». Тренировавший тогда команду Анатолий Кострюков был вне себя от радости, увидев, что умеет Якушев. У наставника не было сомнений, что к нему в руки попал большой талант, которой скоро станет звездой.

Виктор поражал невероятной техникой и маневренностью, поймать его на льду было практически нереально. Он был фанатично увлечен хоккеем, не пропускал ни одной тренировки и обходился без серьезных травм. Хотя один грешок за ним все же водился. Якушев очень любил алкоголь и на предложение выпить не мог отказать.

При этом на его игру это никак не влияло. Тренеры и партнеры всегда удивлялись, как Виктор был хорош на льду даже после самой серьезной вечеринки. Однако позже его пристрастие к спиртному все же сыграло с ним злую шутку.

Конфликт с Тарасовым и победа на Олимпиаде

Но это было потом, а пока молодой Якушев прогрессировал в «Локомотиве». В 22 года его заметил главный тренер сборной Советского Союза Анатолий Тарасов и пригласил в команду. На своем дебютном чемпионате мира Виктор стал обладателем серебряной медали, а золото тогда отправилось в Канаду.

Через год состоялся его дебют и на Олимпийских играх-1960 в Скво-Вэлли. В Калифорнии наша команда стала лишь третьей, что тогда считалось негативным результатом. Первой большой победы пришлось ждать до 1963 года, когда на мировом первенстве в Швеции советские хоккеисты были сильнее всех.

Виктор Якушев (справа) в сборной СССР | Источник: РИА "Новости"

На банкете после того триумфа Якушев сильно переборщил с выпивкой и в один из моментов подошел в Тарасову, который тогда был уже вторым тренером, но оставался огромным авторитетом для всех. Так вот Виктор просто взял и ущипнул легендарного наставника за нос. Конечно, Тарасов был в шоке и долго не мог простить Якушеву, что тот его так унизил при всех.

А ведь скоро была Олимпиада в Инсбруке, и такой игрок как Якушев был крайне необходим сборной. Однако его до последнего не хотели брать на Игры. Если бы не травма Владимира Юрзинова, Виктор точно бы не поехал в Австрию. Тем не менее, судьба помогла хоккеисту «Локомотива», и он был просто великолепен на Олимпиаде, забросил девять шайб в восьми играх, стал вторым снайпером турнира и вошел в символическую сборную.

Несмотря на то, что Тарасов до конца его так и не простил, Якушев сумел выиграть еще четыре чемпионата мира в составе национальной команды. Но в 30 лет его карьера в сборной все же подошла к концу, остался только родной «Локомотив».

Трудная жизнь после хоккея

Там Виктор играл аж до 42 лет, так как понимал, что к жизни вне хоккея он абсолютно не готов. К счастью, в «Локомотиве» его не бросили и дали работу вторым тренером. Но финансовые сложности привели к тому, что клуб был расформирован в 1983 году.

После этого ему снова помогли и дали работу детским тренером, однако через восемь лет Якушева уволили. В мире хоккея ему больше не нашлось места, поэтому пришлось идти в охранники в ледовом дворце. Были у этого и свои плюсы.

Там Виктор встретил будущую жену Татьяну, которая работала администратором. Вскоре у них родилась дочка. Счастливую семейную жизнь омрачили проблемы со здоровьем, Виктору в какой-то момент даже стало тяжело ходить.

Это было в начале 90-х, и в России помочь хоккеисту не смогли. Зато откликнулся его бывший соперник по льду швед Свен Тумба-Юханссон. Ему рассказали о состоянии здоровья легенды советского хоккея, и он быстро нашел средства и организовал операцию в Стокгольме. Все прошло хорошо.

Вечер, изменивший все

Якушев смог вернуться к тихой спокойной жизни, смотрел хоккей, общался с друзьями, проводил время с любимой женой. Все изменилось 27 июня 2001 году. Виктор отмечал день рождения своего друга, футболиста Анатолия Ильина. Там он выпивал, но знал меру. Его довезли домой на машине.

Якушев не сразу поднялся наверх, захотел немного проветриться перед подъездом. То, что происходило дальше, покрыто тайной. По версии сотрудников милиции, они нашли его рано утром около дома и передали жене.

Вечером Виктор не вернулся. У нас еще не было мобильных, но я особо не волновалась: знала, что друзья его не оставят. А около восьми утра — звонок по домофону: “Вы Виктора Якушева знаете? Это милиция. Спуститесь, заберите" Татьяна Якушева

. «Виктор был в ужасном состоянии: ссадины на посиневшем лице, теле. Весь какой-то потерянный. Милиционеры объяснили, что обнаружили его сидящим на скамейке во дворе дома, предложили вызвать “скорую”. Услышав это, Витя словно очнулся, стал отказываться», — приводит слова жены Якушева Татьяны «Советский спорт».

Виктор отказывался от госпитализации, хотя едва мог встать с постели. Когда было понятно, что дальше терпеть боль невозможно, он согласился вызвать скорую. В больницу он попал только 1 июля, там у него нашли множественные переломы ребер и повреждение легкого. Врачи уверяли, что состояние Якушева стабильное, однако 6 июля олимпийского чемпиона не стало.

Татьяна Якушева и близкие хоккеиста не поверили в версию, которую дали в милиции и требовали проведения альтернативного расследования. Друг и партнер по «Локомотиву» Валентин Козин рассказал, что, по его мнению, произошло на самом деле.

«Присев на лавочку подышать свежим воздухом, он, видимо, заснул: поздно уже было, да и алкоголь взял свое. Там и застал его милицейский патруль, который, естественно, попытался разбудить спящего. А у Вити была особенность, которую я наблюдал во время наших разъездов в составе “Локомотива”: когда его резко будили, он вздрагивал и непроизвольно выбрасывал вперед руки. Наверное, это произошло и в тот вечер: он спросонья ударил кого-то из милиционеров. А те простить подобное не смогли. Доставили жертву в отделение, где и отвели душу», — приводит слова Козина «Советский спорт».